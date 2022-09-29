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Болгарія не готова постачати Україні важке озброєння

Україна раніше вже просила важке озброєння у Болгарії, але безуспішно.

Болгарія не готова постачати Україні важке озброєння
Фото: bgflags.com

Посол України Віталій Москаленко на зустрічі з міністром оборони Болгарії Дімітром Стояновим попросив важке озброєння.

Про це повідомляє державний мовник БНТ.

“Моя відповідь була короткою та чіткою – є рішення парламенту, ми не можемо його порушувати”, - сказав Дімітр Стоянов.

Він додав, що не планує розповідати, що саме просила Україна, але це важке озброєння, не стрілецька зброя і не боєприпаси.

Стоянов наголосив, що не має можливості давати зброю, поки не зміниться позиція парламенту.

Раніше повідомлялось, що Болгарія надає військову підтримку Україні через Польщу. Загалом мова йде про 4,2 тис. тонн різної зброї.

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