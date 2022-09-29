У Слов'янську під завалами будинку знайшли тіло загиблої жінки.
Про це повідомили в Головному управлінні ДСНС у Донецькій області.
Рятувальники якраз проводили роботи з розбору завалів триповерхового житлового будинку. Він був зруйнований внаслідок ворожого обстрілу 27 вересня.
"Під час проведення робіт виявлено та вилучено з-під завалів тіло загиблої жінки 1966 р.н.. Проведено розбір 30 тон конструктивних елементів будівлі. Роботи завершені", - зазначили рятувальники.
Нагадаємо, ввечері 27 вересня у Донецькій області було зафіксовано ворожі удари по Краматорську та Слов’янську. Від обстрілів пошкодження отримали приватні будинки й багатоповерхівки. Четверо людей було поранено.
26 вересня російські окупанти знову завдали ударів по Слов'янську - обстріли припали у районі вулиці Барвінківська та в центрі – вул. Ботанічна й Шевченка.