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Під завалами житлового будинку в Слов'янську знайшли тіло загиблої жінки, - ДСНС

Роботи з розбору завалів завершено.

Під завалами житлового будинку в Слов'янську знайшли тіло загиблої жінки, - ДСНС
Фото: Головне управління ДСНС України у Донецькій області

У Слов'янську під завалами будинку знайшли тіло загиблої жінки.

Про це повідомили в Головному управлінні ДСНС у Донецькій області.

Рятувальники якраз проводили роботи з розбору завалів триповерхового житлового будинку. Він був зруйнований внаслідок ворожого обстрілу 27 вересня.

"Під час проведення робіт виявлено та вилучено з-під завалів тіло загиблої жінки 1966 р.н.. Проведено розбір 30 тон конструктивних елементів будівлі. Роботи завершені", - зазначили рятувальники.

Фото: Головне управління ДСНС України у Донецькій області

Фото: Головне управління ДСНС України у Донецькій області

Нагадаємо, ввечері 27 вересня у Донецькій області було зафіксовано ворожі удари по Краматорську та Слов’янську. Від обстрілів пошкодження отримали приватні будинки й багатоповерхівки. Четверо людей було поранено. 

26 вересня російські окупанти знову завдали ударів по Слов'янську - обстріли припали у районі вулиці Барвінківська та в центрі – вул. Ботанічна й Шевченка.

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