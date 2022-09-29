Так звані "референдуми" не впливають на кордони України, не змінюють карту, - президент Фінляндії

"Фінляндія не визнає результати незаконних референдумів чи анексій".

На проведення Росією псевдореферендумів на тимчасово окупованих українських територіях відреагував президент Фінляндії Саулі Нііністьо.

У своєму Twitter він зазначив, що ці "референдуми" не впливають на кордони України, вони не змінюють карту".

"Суверенітет і територія України є неподільними і недоторканними. Фінляндія не визнає результати незаконних референдумів чи анексій", - наголосив Нііністьо.

I say this again: The so-called “referenda” do not effect Ukraine’s borders, they don’t change the map. Ukraine’s sovereignty and territory is indivisible and inviolable. Finland will not recognise the results of the illegal referenda or annexations. — Sauli Niinistö (@niinisto) September 29, 2022

Нагадаємо, нещодавно Президент України Володимир Зеленський обговорив зі Саулі Нііністьо подальшу оборонну взаємодію.

Раніше фінський уряд виділив Україні 35 млн євро на гуманітарну допомогу, тимчасове житло та підтримку державного управління.