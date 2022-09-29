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Так звані "референдуми" не впливають на кордони України, не змінюють карту, - президент Фінляндії

"Фінляндія не визнає результати незаконних референдумів чи анексій".

Так звані "референдуми" не впливають на кордони України, не змінюють карту, - президент Фінляндії
Фото: ЕРА/UPG

На проведення Росією псевдореферендумів на тимчасово окупованих українських територіях відреагував президент Фінляндії Саулі Нііністьо.

У своєму Twitter він зазначив, що ці "референдуми" не впливають на кордони України, вони не змінюють карту".

"Суверенітет і територія України є неподільними і недоторканними. Фінляндія не визнає результати незаконних референдумів чи анексій", - наголосив Нііністьо.

Нагадаємо, нещодавно Президент України Володимир Зеленський обговорив зі Саулі Нііністьо подальшу оборонну взаємодію.

Раніше фінський уряд виділив Україні 35 млн євро на гуманітарну допомогу, тимчасове житло та підтримку державного управління.

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