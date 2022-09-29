Швеція повідомила про ще один витік газу на газопроводі "Північний потік", – Reuters

Берегова охорона Швеції виявила вже четверте джерело витоку газу з газопроводів "Північний потік-1" та "Північний потік-2", які прокладені між Росією та Європою.

Про це повідомляє "Укрінформ" із посиланням на Reuters.

"Дві з цих чотирьох (точок витоків газу, – ред.) знаходяться у виключній економічній зоні Швеції", – зазначила речниця берегової охорони Швеції Дженні Ларссон.

Вона уточнила, що четвертий витік виявлений на газопроводіводі "Північний потік-2" у безпосередній близькості від більшої діри, знайденої на сусідньому "Північному потоці-1".

Нагадаємо, 27 вересня в газопроводах "Північний потік-1" та "Північний потік-2" сталося витікання газу.

В ЄС та США заявили, що витоки на обох газогонах є результатом навмисних дій. А політики ЄС вважають, що можливий саботаж російських газопроводів може ознаменувати нову фазу гібридної війни, націленої на вразливу енергетичну інфраструктуру, щоб підірвати підтримку України.