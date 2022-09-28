Витоки з російських газопроводів викликають побоювання щодо зміни клімату, але вплив оцінити наразі важко, – експерти ЄС

"Якщо ці трубопроводи вийдуть з ладу, вплив на клімат буде катастрофічним і навіть може бути безпрецедентним”.

Незрозумілі витоки в двох російських газопроводах Nord Stream у Балтійському морі призводять до викидів парникових газів, викликаючи побоювання, що збій може спричинити кліматичну катастрофу, хоча її можливі обсяги наразі невідомі.

Про це пише Reuters.

Жоден з трубопроводів не працював, але обидва містили природний газ, який в основному складається з метану, потужного парникового газу, який є другою найбільшою причиною зміни клімату після вуглекислого газу, зазначає видання.

“Є низка невизначеностей, але якщо ці трубопроводи вийдуть з ладу, вплив на клімат буде катастрофічним і навіть може бути безпрецедентним”, – сказав хімік, старший науковий співробітник некомерційної Цільової групи з питань чистого повітря Девід Маккейб.

Маккейб та інші експерти з викидів розповіли Reuters, що наразі неможливо оцінити розмір витоку, враховуючи невизначеність щодо таких факторів, як температура газу в трубопроводі, швидкість його витоку та кількість газу, поглиненого мікробами у воді, перш ніж він досягнув поверхні.

Але оскільки обидва газопроводи містили переважно метан, “потенціал масових і дуже шкідливих викидів викликає занепокоєння”, сказав Маккейб.

Енергетичне агентство Данії вважає, що витоки, ймовірно, продовжуватимуться протягом кількох днів і, можливо, навіть тижня.

Віцепрезидент супутникової компанії GHGSat, яка займається вимірюванням метану, Жан-Франсуа Готьє зазначив, що попередня оцінка, яка базується на наявних даних, передбачає: протягом першої години після утворення обох витоків виділялося понад 500 метричних тонн метану на годину, водночас тиск і швидкість потоку з часом зменшувалися. Для порівняння, величезний витік газу з каньйону Алісо в Сполучених Штатах у 2016 році на піку викидав близько 50 тонн метану на годину. “Тож це буде значно більше”, – сказав Готьє.

Речник “Північного потоку-2” заявив цього тижня, що система містила 300 мільйонів кубометрів газу. Повний викид цієї кількості в атмосферу призведе до близько 200 000 тонн викидів метану, зазначив інженер-хімік Пол Балкомб з Лондонського університету королеви Мері.

Німецька некомерційна організація Deutsche Umwelthilfe дала аналогічну оцінку потенційних викидів трубопроводу.

Обсяг газу, що витік з “Північного потоку-1” – невідомий. Представник газопроводу відмовився повідомити, скільки газу залишилося в системі під час відключення кілька тижнів тому для технічного обслуговування.

Голова кабінету комісара Європейського союзу з енергетики Стефано Грассі вважає зі свого боку, що витоки можуть стати “кліматичною та екологічною катастрофою”.

Метан протягом 20 років може зігріти планету у 80 разів сильніше, аніж вуглекислий газ, і приблизно у 30 разів більше протягом 100 років. Вчені кажуть, що різке скорочення викидів метану в найближчі кілька років стане важливим важелем у стримуванні зміни клімату.

Країни ЄС були серед понад 100 країн, включно зі Сполученими Штатами, Бразилією, Пакистаном і Мексикою, які торік пообіцяли скоротити свої сумарні викиди метану на 30% до 2030 року, щоб допомогти запобігти зміні клімату.

Міністерство навколишнього середовища Німеччини заявило, що витоки не становитимуть серйозної загрози для морського життя, але Greenpeace занепокоєний тим, що риби можуть потрапити в шлейфи газу і це завадить їхньому диханню.

Нагадаємо, 27 вересня у Морському управлінні Швеції попередили про два витоки на газопроводі “Північний потік-1” у водах Швеції і Данії. Витоки сталися невдовзі після виявлення витоку на “Північному потоці-2”, про який стало відомо напередодні.

Серед причин витоків газу на обох "Північних потоках" розглядають диверсію. Пошкодження виявили в один день на трьох нитках із чотирьох, які мають трубопроводи.