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У Міноборони США розповіли, що входить в новий пакет військової допомоги Україні

Цей пакет підкреслює довгостроковий вклад для подальшого створення потужних українських Збройних Сил.

У Міноборони США розповіли, що входить в новий пакет військової допомоги Україні
Фото: тг канал Андрія Єрмака

Нині США оголосили про новий пакет військової допомоги для України - в розмірі 1,1 млр дол. в рамках Ініціативи сприяння безпеці України (USAI)

Про це йдеться на сайті американського Міністерства оборони.

У США наголосили - цей пакет підкреслює довгостроковий вклад для подальшого створення потужних Збройних Сил України.

Новий пакет допомоги відмінний від попередніх. Раніше Пентагон надавав зброю нашій державі зі своїх запасів. Тепер допомога передбачає закупівлю Штатами озброєння у промисловості. Факт оголошення цього пакету допомоги є сигналом для початку укладення договорів на надання Україні додаткових пріоритетних можливостей у середньо-та довгостроковій перспективах.

Що має отримати Україна: 

  • 18 Himars та боєприпаси до них;
  • 150 бронемашин HMMWV;
  • 150 тактичних машин для буксирування озброєння;
  • 40 вантажівок та 80 причепів для перевезення важкої техніки;
  • 2 радари для безпілотних літальних апаратів;
  • 20 багатоцільових радарів;
  • протибезпілотні повітряні системи;
  • тактичні захищені системи зв'язку, системи спостереження та оптика;
  • устаткування для знешкодження вибухонебезпечних предметів;
  • бронежилети та інше польове спорядження;
  • фінансування навчання військових, обслуговування та підтримки.

На цю допомогу Україні доведеться чекати один-два роки.

Нагадаємо, водночас із наданням допомоги Вашингтон очікує на результати фіктивних "референдумів" в Україні. У разі анексії Москвою окупованих територій, США готові впровадити новий раунд антиросійських санкцій.

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