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CША готують новий пакет зброї для України на $1,1 доларів, – Reuters

Пакет включатиме HIMARS, супутні боєприпаси, різні типи систем боротьби з безпілотниками та радіолокаційними системами.

CША готують новий пакет зброї для України на $1,1 доларів, – Reuters
Фото: EPA\UPG

Сполучені Штати готують новий пакет озброєння на 1,1 мільярда доларів для боротьби України з Росією.

Про це пише Reuters з посиланням на американських посадовців.

Про нову допомогу буде оголошено незабаром.

Очікується, що будуть використані кошти Ініціативи сприяння безпеці Україні (USAI), виділені Конгресом, для того, щоб дозволити адміністрації Байдена закуповувати зброю в промисловості, а не з наявних запасів зброї в США.

Пакет включатиме пускові системи HIMARS, супутні боєприпаси, різні типи систем боротьби з безпілотниками та радіолокаційними системами, а також запчастини, навчальну та технічну підтримку, повідомило джерело, знайоме з планом.

Водночас зараз Вашингтон очікує на результати фіктивних "референдумів" в Україні. У разі анексії Москвою окупованих територій, США готові впровадити новий раунд антиросійських санкцій.

Нагадаємо, у Конгресі США представлено проєкт короткострокової бюджетної резолюції, яка передбачає пакет допомоги для України вартістю 12,35 млрд доларів.

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