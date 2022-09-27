Головне за день. Вівторок, 27 вересня

Звільнення Купʼянська-Вузлового, відбиті атаки противника на Донеччині, обстріли Харкова і Сумщини, витоки на обох “Північних потоках”. Яким запам’ятається 216-й день повномасштабної війни.

Сили оборони України звільнили Купʼянськ-Вузловий – одну з найбільших залізничних розв’язок Харківщини, повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Для росіян це була стратегічна важлива точка – через це смт, розташоване поблизу Луганської області, вони постачали озброєння.

"У них було декілька принципово важливих напрямків – Ізюмська висота так звана, умовно кажучи, шлях, через який вони відправляли техніку на територію Луганської і Донецької областей, посилювали там військову присутність. І, звичайно, Купʼянськ-Вузловий – одна з найбільших логістичних розвʼязок на території Харківської області, і з перших годин повномасштабної війни вона була окупована, ворог досить сильно її обороняв. Справді, наші збройні сили її відбили", – зазначив Синєгубов.

Кожен метр української землі звільняється важкими зусиллями, оскільки ворог стягує резерви. Станом на зараз тимчасово захопленими залишаються менше 6% Харківської області. В Офісі президента сьогодні інформували, що Збройні сили України деокупували 454 населених пункти Харківської області.

У російському полоні перебуває майже 800 азовців. Серед них більш ніж 40 жінок, є і вагітні.

За словами керівниці відділу з роботи з полоненими та їхніми сім'ями Патронатної служби Азову Ольги Кравченко, про належну медичну підтримку вагітним в полоні не йдеться, тож людей треба перевозити на підконтрольну Україні територію. Також окупанти утримують чимало людей похилого віку, в яких, за словами Кравченко, крім бойових травм, є ще хронічні захворювання.

На думку представниці Патронатної служби Азову, Місія ООН та Червоний Хрест повинні мати доступ до українських полонених, але цього не відбувається - їх не допускає Росія.

Напередодні Президент України Володимир Зеленський повідомив, що робота щодо наступних обмінів полоненими з Росією триває.

Генштаб Збройних Сил України повідомив, що Збройні сили України відбили низку атак на Донеччині. Українська авіація завдала 10 ударів по позиціях окупантів.

Окупанти обстрілюють позиції наших військ вздовж лінії зіткнення, ведуть повітряну розвідку, в окремих районах намагається відновити втрачені позиції.

Детальніше про оперативну обстановку станом на 18:00 27 вересня – у нашій новині.

Сьогодні вдень українські оборонці збили в небі над Миколаївською областю ворожий штурмовик Су-25.

"Мінус один російський окупант у небі знищений", – повідомив на брифінгу речник Повітряних сил України Юрій Ігнат.

За уточненими даними, збиття відбулося в Миколаївській області, а не Херсонській, як повідомили спершу. Учора росіяни також втратили літак.

Увечері Росія знову обстріляла Харків.

За інформацією міського голови Ігоря Терехова, наразі зафіксовано три "прильоти".

"Вдарили по Холодногірському районі, за попередньою інформацією, пошкоджено інфраструктурний об'єкт. У деяких районах міста немає світла", - розповів Терехов. О 21.04 міський голова повідомив про ще один ворожий удар по Харкову.

Російські окупаційні війська вдарили по одній із громад Сумщини.

"Після 15 години були два артобстріли з САУ 9 і 12 приходів, по території Середино-Будської громади", - зазначив керівник Сумської ОВА Дмитро Живицький. За його словами, обійшлося без жертв та руйнувань.

У Морському управлінні Швеції попередили про два витоки на газопроводі “Північний потік-1” у водах Швеції і Данії.

Reuters зазначає, що витоки сталися невдовзі після виявлення витоку на “Північному потоці-2”, про який стало відомо напередодні.

“Є два витоки на "Північному потоці-1": один у шведській економічній зоні та один у данській економічній зоні. Вони дуже близько одне до одного”, – сказав виданню представник Шведської морської адміністрації (SMA).

Місця витоків розташовані на північний схід від данського острова Борнхольм. Наразі незрозуміло, що стало їх причиною.

Цієї зими Європа може імпортувати майже на 40% більше скрапленого газу, ніж минулого року. Завдяки цьому вдасться компенсувати поставки газу з Росії, повідомляє Bloomberg.

Також Європа може збільшити закупівлі наступного літа приблизно на 14%, щоб відновити втрачені запаси.

Враховуючи падіння попиту на газ через високі ціни на енергоносії, цих поставок достатньо, щоб компенсувати повну зупинку потоків російських трубопроводів з 1 жовтня.

Найповніша картина сьогоднішнього дня – на нашому сайті. Сподіваємося, що завтра добрих новин буде більше.

Тримаймося і наближаємо Перемогу!