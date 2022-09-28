Діти з інвалідністю можуть отримати продуктові набори у Києві

Литовський фонд Food for Ukrainе надає продуктові набори столичним родинам дітей із інвалідністю. На сьогодні, таких наборів видано вже більше 8 тис.

Про це повідомляє “Вечірній Київ”.

Отримати продуктові набори можуть діти з інвалідністю, які фактично проживають та перебувають в Києві, а також і внутрішньо переміщені особи, які офіційно зареєстровані у місті.

“З перших днів повномасштабної російської агресії, Food for Ukraine, спільно з компанією NOVUS надавав гуманітарну допомогу нашому місту. За цей час, завдяки посередництву Червоного Хреста України, до Києві доставили 64 фури гуманітарного вантажу, який отримали соціально незахищені верстви населення”, - розповіла заступниця голови КМДА Марина Хонда.

Допомогу можна отримати наступним чином:

Крок 1. Заповнити форму за посиланням (якщо ви вже заповнювали анкету, другий раз заповнювати не потрібно).

Крок 2. Підготувати й мати при собі документи для отримання допомоги, а саме:

Паспорт особи, яка є офіційним представником дитини

Свідоцтво про народження дитини

Документ, який підтверджує інвалідність

Якщо ж ви вже приносили документи, потрібен лише паспорт особи, яка є офіційним представником дитини і яка буде отримувати набір.

Крок 3. Приїхати у Київський міський центр реабілітації дітей з інвалідністю з пакетом або екоторбинкою для продуктового набору та отримати набір.

Крок 4. Надіслати фотозвіт дитини з набором у месенджер Facebook.

Центр працює з 9:00 до 17:00 з понеділка по п’ятницю, за адресою вулиця Олени Теліги 37Г.

Нагадаємо, Гуманітарний штаб Києва з 12 вересня почав роздавати у столиці через соціальні служби 60 тис. продовольчих наборів.