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Ізраїль передав медичне обладнання для Київської дитячої лікарні

Серед іншого, Ізраїль передав роботизовані реабілітаційні системи.

Ізраїль передав медичне обладнання для Київської дитячої лікарні
Фото: Пресслужба посольства Ізраїлю в Україні

Сьогодні, 28 вересня, відбулася церемонія передачі Ізраїлем медичного обладнання для Київської міської дитячої клінічної лікарні №2.

Про це повідомила пресслужба посольства Ізраїлю в Україні.

Зокрема, були передані надсучасні роботизовані реабілітаційні системи, спеціальні апарати для дітей з аутизмом, а також модернізовані прилади для лабораторних досліджень, лапароскопічних операцій та діагностики.

Посол Ізраїлю в Україні Міхаель Бродський зазначив, що Ізраїль надалі готовий підтримувати, ділитися досвідом та допомагати Україні. 

Фото: Пресслужба посольства Ізраїлю в Україні

Нагадаємо, 20 українських військовослужбовців, які отримали тяжкі поранення, пройдуть курс лікування в Ізраїлі.

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