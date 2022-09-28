Навчи дитину їсти

Основне – те, що мають бути вироблені навички правильного харчування, а харчові звички формуються не за день чи два і навіть не за місяць.

Термін «Навчання правильній харчовій поведінці» (НПХП) виник з дитячої програми «Юрсани». Завдяки цій програмі, за допомогою консультантів та інструкторів, дитина може за декілька місяців скинути зайву вагу і навчитись правильно харчуватись.

Фото: 12 канал

Я уявила себе на місці мами, дитина якої страждає від надмірної ваги. Як розумна мама я візьму зошит і ручку та почну записувати свої ідеї (до речі, раджу записувати олівцем, щоб потім було легше коригувати записи). Це буде довгий шлях, наповнений пробами та помилками. В народі такий підхід називають «метод тику». Якраз його і використовує переважна більшість людей, що не знають про чіткий алгоритм дій в тій чи іншій ситуації.

Одна із перших моїх порад – запишіть у стовпчик ті звички, які Ви хочете виробити у дитини, а потім визначте методи їх «прищеплення» своїй дитині. Коли Ви почнете діяти, то з часом побачите, що не всі звички підходять і сприймаються Вашою дитиною. Не бійтесь, викреслюйте найменш потрібні звички. У такий спосіб Ви відкинете те, що йде важко, і зможете залишити пару-трійку тих, які дитина сприймає і точно зможе прийняти.

Але навіть на цьому етапі все може піти не за планом. Чому? Тому що починати потрібно із себе. Не треба виховувати дитину – треба виховувати себе. Подумайте, як Ви харчуєтесь. Які особисто у Вас харчові звички? Яка харчова поведінка притаманна саме Вам і Вашій родині? Що із цих звичок Ви взяли у своїх батьків і що саме Ваша дитина запозичила у Вас?

Варто розуміти: якщо у Вас на кухні є місце для «правильної» та «неправильної» їжі, то дитина підсвідомо обере для себе «неправильну», тому що вона зазвичай смачніша і викликає більше позитивних емоцій.

Зробіть своє харчування правильним і здоровим та годуйте так всю сім’ю. Це і економія сімейного бюджету, і збереження здоров’я та благополуччя Вашої родини. Не знаєте, як це зробити? Наші консультанти допоможуть Вам перетворити звичайний раціон на правильне і збалансоване харчування.

Нічого складного тут немає, потрібно лише захотіти побачити нові грані кулінарії та поставити на перше місце здоров’я своєї родини. Готові побачити?

А тепер повернімось на Вашу кухню і починаймо її змінювати. Правильний посуд, кухонні пристрої, облаштування робочої поверхні – все це має значення. Коли Ви належним чином сформуєте та облаштуєте свою правильну кухню, Ви побачите, що дитина зацікавиться і почне Вас підтримувати, їй сподобаються ці зміни, навіть якщо вони поки лише косметичні.

Варто розуміти, що на наших дітей дуже великий вплив має реклама, фільми, серіали тощо. Звідусіль – з телевізора, вітрин, бордів – нам пропонують чипси, бургери, картоплю-фрі тощо. Повністю заборонити дитині все це неможливо, але ми можемо навчити дитину, як можна навіть таку їжу вживати із користю.

Дайте дитині зрозуміти, що це цілком можливо. Найчастіше побутує думка, що правильне харчування несмачне. Ми часто нав’язуємо правила дорослого харчування, які дітям зовсім не підходять. Наприклад, у шкільних їдальнях запровадили несолену їжу, а дітям вона не смакує. І це правильно! Дитині необхідна сіль і швидкі вуглеводи (так-так, навіть цукор). Ці мікро- і макроелементи повинні бути в раціоні дитини, навіть якщо вона страждає від надмірної ваги.

Правильне харчування у кожного своє, але воно обов’язково має бути смачним! Важливо розуміти, як поєднувати продукти таким чином, щоб корисна їжа приносила максимум користі і мінімум шкоди.

Як зробити раціон дитини більш цікавим, смачним та корисним?

Головне – не намагайтесь відверто дурити дитину. Якщо зробити корисну бурякову котлету у вигляді ведмежатка або зайчика, але вона при цьому буде несмачна, дитина не дасть себе обдурити і буде шукати те, що їй смачніше.

За 18 років роботи з дітьми ми створили систему, яка дозволяє знайти розумний компроміс між смачним та здоровим, виправити недоліки харчування, та «прищепити» культуру харчової поведінки.

Наш невеликий внесок у гармонійний розвиток вашої дитини – книга «64 рецепти правильного дитячого харчування», яка ось-ось з’явиться в нашій бібліотеці. Це наша допомога у формуванні корисних звичок у всієї родини та підказка, як харчуватись смачно і здорОво Вашим близьким і Вам самим.

Звертайтесь до наших консультантів, вони допоможуть розібратись з правилами дитячого харчування та зробити їжу вашої дитини смачною та корисною. Найголовніше – навчити дитину правильно харчуватися. Діти повинні розуміти, що культура харчування – це найважливіша частина культури поведінки та основа їхнього життєвого благополуччя. Згадайте, як довго і наполегливо аристократи навчали своїх дітей правильно та красиво їсти. Не просто тримати рівно спину чи користуватись столовими приборами, а ще й харчуватись з користю для здоров’я!

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