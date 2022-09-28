Ексзаступник міністра охорони здоров’я Павло Ковтонюк прокоментував звинувачення від СБУ в "оборудках" з реєстром донорів

Цю справу веде Державне бюро розслідувань, і Ковтонюк у ній проходив як свідок.

Сьогодні, 28 вересня, Служба безпеки України поширила реліз, в якому йдеться, що кіберфахівці СБУ викрили ексзаступника міністра охорони здоровʼя, чиї дії призвели до збитків держави на понад 1,8 млн гривень та зашкодили створенню реєстру донорів.

“Наприкінці 2018 року для впровадження заходів цифровізації заступник міністра укладає угоду з керівником однієї зі столичних ІТ-компаній. Згідно з підписаним документом підприємство отримало кошти на встановлення у відомстві програмного забезпечення для роботи відповідного реєстру донорів, – йдеться в релізі. – Але підрядники не виконали договірних зобов’язань і не надали МОЗ необхідні технології. При цьому високопосадовець підписав акт приймання-передачі програмної продукції”.

СБУ також заявила, що ексзаступнику повідомили про підозру. “На підставі здійсненого кіберрозслідування та зібраних доказів Служба безпеки ініціювала проведення судових комп’ютерно-технічних і почеркознавчих експертиз, які підтвердили причетність колишнього топчиновника до незаконних дій. Серед іншого – підтверджено автентичність його підпису у фінансових документах”, – йдеться в повідомленні.

Темою трансплантації та створення Єдиної державної системи трансплантації в Міністерстві охорони здоров’я у 2018 році опікувався заступник міністра Роман Ілик. Але, як стало відомо, підозру вручили іншому заступнику міністру – Павлові Ковтонюку.

Ковтонюк був першим заступником міністра охорони здоров’я з 2016 по 2019 роки. В коментарі LB.ua він розповів, що справу веде не СБУ, а ДБР. І саме в ДБР його викликали для повідомлення про підозру вчора увечері.

“Тому мене дуже здивувало, коли у медіа написали, що кіберфахівці СБУ викрили оборудку заступника міністра. До того ж, у публікаціях були некоректні маніпулятивні твердження, які не стосуються суті підозри, – говорить Ковтонюк. – Суть звинувачення: службова недбалість, а не проведення оборудки. І все звинувачення ґрунтується на одному факті: я підписав документи про закупівлю програмного забезпечення для доступу до міжнародного реєстра донорів кісткового мозку – акти прийому-передачі виконаних робіт та платіжку. Це їхні єдині докази проти мене”.

Також Павло розповів, що вже проходить по цій справі ДБР як свідок. На початку літа він дав свої свідчення і максимально співпрацював зі слідством.

“Я дійсно підписав ці документи в кінці грудня 2018 року, хоча це був не мій проєкт – я не займався трансплантацією і реєстрами. Але профільного заступника міністра – Романа Ілика – тоді не було на місці, і я підписував документи замість нього. З документами все було абсолютно коректно: там стояли всі візи, всі підписи, у тому числі самого Ілика. Я попросив колег перевірити, чи закупка пройшла нормально, перевірив тендерні документи, поговорив з Іликом, і після того підписав. Це не якась неординарна ситуація, заступник міністра так і працює: перевіряє документи і візи від колег, а не бігає по міністерству, щоб особисто пересвідчитися, хто що зробив”.

“Я знав, що це дуже важливий проєкт, що від цього залежить, чи в перспективі українські діти, що потребують пересадки кісткового мозку, зможуть отримувати донорський матеріал з-за кордону, – говорить Ковтонюк. – До кінця бюджетного року лишалося три дні, і якби я не поставив підпис, я би поставив проєкт під загрозу. Тож, на мою думку, недбалістю було б не підписати документ, якщо чесно. І, думаю, якби я зараз мав приймати рішення, то підписав би його знову”.

ДБР теж випустило свій реліз по цій темі.

У ньому йдеться, що колишній заступник міністра охорони здоров’я підозрюється у службовій недбалості, яка спричинила тяжкі наслідки державним інтересам (ч. 2 ст. 367 КК України). Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до пяєти років.

За даними ДБР, Ковтонюк підписав акт прийому-передачі програмного забезпечення цього реєстру, але воно не було передано до міністерства виконавцями замовлення.

"Це заблокувало утворення та функціонування Єдиної державної інформаційної системи трансплантації органів та інших анатомічних матеріалів, а у подальшому її інтегрування до відповідних інформаційних систем інших країн. Дії чиновника завдали збитки державі на суму майже 1,9 млн гривень", – стверджують у ДБР.

Переможцем у тендері на створення Єдиної державної інформаційної системи трансплантації є ТОВ "ГРІН ЛАЙТ КОРПОРАТИВНІ РІШЕННЯ". Вартість тендеру – 26,2 млн гривень. Реєстр живих донорів гемопоетичних стовбурових клітин – один із девʼяти, які мали бути створені в цій інформаційній системі.