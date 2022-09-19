В Україні зареєстрували два випадки віспи мавп, - МОЗ

Сьогодні, 19 вересня, в Україні був зареєстрований другий випадок віспи мавп.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я.

"Наразі пацієнта госпіталізували з наступними симптомами: підвищена температура, висип на обличчі, ротовій порожнині, руках", - йдеться у повідомленні.

За словами пацієнта, висип з’явився ще наприкінці серпня. Разом із тим, звернення до лікарні відбулось кілька днів тому.

"Саме тому закликаємо всіх, хто має схожі до віспи мавп симптоми, одразу звертатись по медичну допомогу та самоізолюватись. Це важливо, щоб не наражати інших людей на небезпеку", - наголосили в МОЗ.

Зазначається, що перший випадок захворювання був зареєстрований 15 вересня. Між собою вказані випадки, за попередніми даними, не пов’язані.

Нагадаємо, раніше сьогодні у МОЗ зазначили, що наразі передумов для значного поширення віспи мавп немає. У зв’язку з цим немає і необхідності проводити щеплення проти цієї хвороби. Наразі в Україні є 5000 ПЛР-тестів для діагностики віспи мавп. Їх отримав кожен регіон.