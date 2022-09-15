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Мешканців Миколаєва знову закликають здати кров

Кожна донація може врятувати три життя. 

Мешканців Миколаєва знову закликають здати кров
Фото: allkharkov.ua

Сьогодні, 15 вересня, мешканців Миколаєва просять здати кров. 

Про це повідомив мер Миколаєва Олександр Сєнкевич.

“Друзі, завтра Миколаївська обласна станція переливання крові чекає донорів”, - повідомив Сєнкевич.

Він додав, що наразі є потреба у донорах з такими групами: I(-), II(-), III(-) та IV(-).

Кров можна здати з 8:00 до 13:00 за адресою пров. Радіо, 2.

Нагадаємо, через російські нічні обстріли у Миколаєві зазнали руйнувань 10 багатоповерхівок та 13 приватних будинків, два навчальні заклади та ветеринарна клініка.

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