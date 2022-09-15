Мешканців Миколаєва знову закликають здати кров

Кожна донація може врятувати три життя.

Сьогодні, 15 вересня, мешканців Миколаєва просять здати кров.

Про це повідомив мер Миколаєва Олександр Сєнкевич.

“Друзі, завтра Миколаївська обласна станція переливання крові чекає донорів”, - повідомив Сєнкевич.

Він додав, що наразі є потреба у донорах з такими групами: I(-), II(-), III(-) та IV(-).

Кров можна здати з 8:00 до 13:00 за адресою пров. Радіо, 2.

Нагадаємо, через російські нічні обстріли у Миколаєві зазнали руйнувань 10 багатоповерхівок та 13 приватних будинків, два навчальні заклади та ветеринарна клініка.