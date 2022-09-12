Єврокомісія схвалила використання бустерної вакцини від BioNTech-Pfizer

Бустерне щеплення незабаром можна буде зробити новою вакциною.

Єврокомісія схвалила використання вакцини від коронавірусу, адаптованої проти двох варіантів “Омікрон” виробника BioNTech-Pfizer.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на єврокомісарку з питань охорони здоров’я і безпеки харчових продуктів Стеллу Кіріакідес.

"Після позитивного висновку Європейського агентства з лікарських засобів Єврокомісія дала дозвіл на використання бустерної вакцини від BioNTech-Pfizer, адаптованої до варіантів коронавірусу BA.4/BA.5. Це дозволить країнам-членам швидко почати використовувати їх у кампанії щеплень та захистити наших громадян", - написала Стелла Кіріакідес.

Зазначимо, що схвальне рішення Єврокомісії з’явилося майже одразу після позитивного висновку регулятора.

Нагадаємо, Кабінет міністр України продовжив режим надзвичайної ситуації через коронавірус до 31 грудня. Детальніше про ситуацію з корнавірусом в Україні читайте у статті "Нові вакцини від ковіду, другий бустер, щеплення дітей. 7 запитань МОЗ та лікарю-інфекціоністу".