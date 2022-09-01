Нові вакцини від ковіду, другий бустер, щеплення дітей. 7 запитань МОЗ та лікарю-імунологу

LB.ua дізнавався, у чому особливість вакцини Janssen, кому вона може знадобитися, а також яка ситуація з коронавірусом в Україні, другим бустером і що очікують в МОЗ від вірусу цієї осені. Для цього ми поговорили з Ігорем Кузіним , головним санітарним лікарем та Федором Лапієм , лікарем-імунологом, головою Національної технічної групи експертів з питань імунопрофілактики (НТГІ).

Наприкінці серпня Україна отримала 200 тис. доз вакцини проти коронавірусу Janssen , виробництва Johnson & Johnson. У вересні очікується партія препарату від Pfizer. Це гуманітарна допомога від західних партнерів. У Міністерстві охорони здоров’я запевняють - вакцин в країні вистачає, а темпи щеплення потроху зростають. Але і кількість хворих теж не стоїть на місці.

Фото: EPA/UPG

Скільки українців зараз хворіють коронавірусом?

За минулий тиждень зафіксували 11,5 тис. хворих при 62 тис. зроблених тестів. Це на дві тисячі більше, ніж позаминулого, повідомили LB.ua в МОЗ. На початку липня хворих виявляли було близько 1 000 щотижня.

Поступово росте і рівень госпіталізацій - понад 3 тис. пацієнтів потрапили за минулий тиждень до лікарні, тижнем раніше - більше 2,5 тис.

Чи готова система охорони здоров’я до збільшення рівня госпіталізацій?

Зараз по країні доступно майже 40 тис. ліжок для пацієнтів з коронавірусом. 39 тис. з них - підключені до кисню. Для дітей виділили близько 3 300 ліжок, повідомив LB.ua Ігор Кузін. Наразі, завантажено трохи більше 1% виділених ліжок для пацієнтів із COVID-19.

При тому, що росіяни зруйнували 18 закладів, де лікували пацієнтів з ковідом, 15 - пошкодили, а близько 100 лікарень - в окупації.

Щодо потужностей тестування - є можливість провести 1,7 млн експрес-тестів та 1,3 ПЛР-досліджень, хоч відповідна інфраструктура також страждає внаслідок бойових дій, зазначає Кузін.

Фото: facebook/ Ігор Кузін Головний санітарний лікар України Ігор Кузін

"Фактично, зараз у нас немає проблем із лікуванням пацієнтів із коронавірусною хворобою. Очікуємо, що у разі подальшого зростання захворюваності також медичну допомогу зможуть отримати всі, хто цього потребує. Для цього у відносно безпечних регіонах є всі ресурси", - запевняє головний санлікар.

Яка ситуація з вакцинами і темпами щеплень?

Станом на 31 серпня в Україні є:

близько 2 млн доз вакцини CoronaVac;

200 000 - Janssen (з них 20 тис. уже використали);

залишки вакцини від Pfizer (найближчим часом чекають нову партію).

До речі, як пояснив Федір Лапій, нова вакцина від Pfizer матиме свої переваги - вона не потребуватиме додаткового розведення та має м’якший холодовий ланцюжок, що зручніше в зберіганні.

У серпні темпи вакцинації проти ковіду потроху зросли, зазначають в МОЗ. За чотири тижні зробили 438 тис. щеплень. Попередні місяці показники ледь доходили до 250 тис. До 24 лютого, наприклад, таких цифр досягали за день-два.

Більшість охочих вакцинуватися йшли за бустерною дозою: за минулий тиждень майже 50% від всіх проведених щеплень - перший бустер. Більше 20% - другий. Найменше роблять других доз - трохи більше 6%, пояснює Кузін.

Втім, до запланованої позначки в 70% вакцинованого населення ще не дійшли: тільки 35% українців, старших 60 років, щеплені принаймні однією дозою, у категорії віком 18-59 років - 51%.

Фото: EPA/UPG

У МОЗ наголошують, що це орієнтовні показники, базовані на даних Держстату до 24 лютого. Через міграцію населення вони фактичні можуть дещо відрізнятися. Також українці вакцинуються за кордоном, але не завжди ці факти вносять в електронну систему охорони здоров’я.

У чому особливості вакцини від Johnson & Johnson?

Головна особливість вакцини Janssen - вона однодозна, тобто тим, хто щеплюється від коронавірусу вперше, не потрібно буде колоти препарат двічі. Для бустерного щеплення Janssen теж підходить, додає Федір Лапій. Також препарат визнаний в ЄС.

Голова НТГІ зазначає, що це зручно для людей, які, наприклад, не мають можливості чекати другої дози або ж хочуть отримати візу в США чи планують їхати в країни Європи.

Хоч після 24 лютого на кордонах ЄС не звертали увагу, чи щеплені українські біженці, втім зараз у деяких країнах відсутність вакцинації може впливати на соціальні виплати чи доступ до дитсадків/шкіл.

"Війна війною, але правила пов’язані з COVID-19 можуть змінюватися. І в країнах ЄС можуть запитувати, чи має людина необхідні щеплення. Особливо, якщо вона з групи ризику тяжкого перебігу", - пояснює імунолог.

Втім, чи буде Європа повертатись до обмежень щодо обов’язкової вакцинації, сказати важко, додає він.

Фото: EPA/UPG

Списків, черг чи пріоритетності для цієї вакцини немає, пояснюють в МОЗ. Її може обрати будь-хто. Призначений препарат для людей віком від 18 років.

Чи можна буде зробити другий бустер, якщо людина не в групі ризику?

У липні другий бустер дозволили українцям із груп ризику: віком 60+ або тим, хто має хронічні захворювання чи проблеми з імунною системою.

Для тих, хто не в групі ризику, але хоче щепитися додатковим бустером - питання поки лише на рівні рекомендації від НТГІ.

Остаточне рішення - дозволяти чи ні - за міністерством, адже саме їм відомо, що відбувається з вакцинами на рівні регіонів.

"Якщо у нас є достатня для цього кількість вакцин - всі бажаючі зможуть отримати доступ після затвердження за відповідною процедурою в МОЗ", - пояснив Лапій.

І наголосив, що пріоритет на другий бустер все одно за групами ризику.

Також НТГІ вирішила, що будь-яку вакцину проти ковіду, яка є в переліку ВООЗ, можна використовувати за гетерологічною схемою - коли одній людині вводять вакцини з різним принципом дії, від різних виробників, пояснив Лапій. Адже в червні рекомендували брати для бустеру тільки мРНК вакцини. Рішення щодо гетерологічної схеми також має ухвалити МОЗ. Очікують найближчим тижнем.

За цим принципом, наприклад, якщо перша доза зроблена Pfizer, друга доза може бути і Janssen. А для бустеру - CoronaVac або навпаки.

Фото: EPA/UPG

Чи змінилися підходи до вакцинації дітей від ковіду?

Наразі ні. Ще від минулого року в Україні добровільно можна щепити дитину, якій вже виповнилося 12 років.

Втім, НТГІ вже розглянула і рекомендувала щеплення дітей проти ковіду від 5 до 12 років з точки зору збереження прав дитини на здоров’я, життя, освіту.

"В цій віковій групі є діти з хронічними захворюваннями, тобто вони в групі ризику. Також є ті, кого щепили першою дозою за кордоном, і вони повернулися. Тому треба вирішити, як бути з другою дозою", - говорить Лапій.

Він додає, що світовий досвід щеплення від ковіду дітей сягає майже 1 року, це мільйони вакцинованих.

"З цього можна робити висновок і про ефективність, і про безпечність щеплення", - зазначає лікар-імунолог.

За словами Лапія, зараз Україна очікує гуманітарну поставку вакцини проти ковід саме для дітей від 5 років. Орієнтовно це буде 200 000 доз.

"Це буде Pfizer в окремій формі випуску, де зменшена кількість антигену й трохи інше дозування. Дорослу вакцину так не поділиш. Своя ж форма випуску є і для дітей до 5 років", - пояснив Лапій.

Фото: facebook/Україно-швейцарський проєкт «Розвиток медичної освіти Лікар-імунолог, голова Національної технічної групи експертів з питань імунопрофілактики Федір Лапій

Що може бути восени і на що чекає МОЗ?

У МОЗ передбачають традиційне зростання кількості нових хворих на коронавірус. Але орієнтуються більше на показник по госпіталізаціях, адже саме він впливає на роботу системи охорони здоров’я.

"Очікуємо, що такої кількості госпіталізацій, як то було раніше, минулого епідсезону, ми вже не матимемо. По-перше, через вакцинацію. Хоча ми і не досягли ще 70% вакцинованого дорослого населення, проте все ж таки маємо значний відсоток людей, які завершили базовий курс. По-друге, перебіг захворювання, спричиненого "Омікроном", у більшості випадків легший, ніж то було, до прикладу, у випадку із "Дельтою". Хоча ми так само маємо і госпіталізації, і на жаль, летальні випадки", - пояснив Ігор Кузін.

Щодо карантину - обмеження призупинили на період воєнного стану. Їх не планують повертати з огляду на стабільну ситуацію із захворюваністю, додав головний санлікар.

Федір Лапій припускає, що в Україну також повернеться вірус грипу.

"Ми два сезони "прогуляли", в нас накопичувався чималий прошарок населення, який не хворів грипом. Тож COVID-19 + грип будуть. Це називається коінфекція і це збільшує ризик важкого перебігу та летального наслідку", - пояснює імунолог.

Щодо нижчого рівня госпіталізацій і летальних випадків при "Омікроні", вважає, що не можна цілком екстраполювати досвід країн ЄС на ситуацію в Україні. Адже тяжка форма хвороби, в основному, серед нещеплених, а в Європі їхній відсоток значно менший, ніж в Україні. Особливо в групах ризику.

Фото: EPA/UPG

Тож перестрахуватися щепленням усе ж варто, зважаючи на те, що країна живе в умовах війни, попереду невідомо яка зима, частина госпіталів перепрофільовані на прийом поранених, а росіяни руйнують українську інфраструктуру та логістику.

Вакцинуватися від COVID-19 в Україні можна в будь-якому пункті щеплення чи центрі вакцинації практично без черг. Записатися, як і раніше, можна на порталі Helsi. Перелік адрес пунктів по областях тут. Або ж за телефоном 16-77.