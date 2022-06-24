Завдяки вакцинації від COVID-19 вдалося запобігти 20 млн смертей у 2021 році

Мільйони життів були врятовані протягом першого року вакцинації.

Вакцинація населення світу запобігла майже 20 млн смертей від COVID-19 у період із грудня 2020 до грудня 2021 року.

Результати відповідних досліджень опублікував британський журнал The Lancet, пише Інтерфакс Україна.

На основі математичного моделювання дослідники зробили висновок, що вакцини скорочують потенційну кількість смертей у всьому світі вдвічі.

За оцінками експертів, без вакцинації від наслідків зараження коронавірусом у світі померли б 31,4 млн людей.

У документі йдеться про "суттєвий вплив, який здійснили вакцини, мільйони життів, ймовірно, були врятовані протягом першого року вакцинації".

"Надалі необхідно швидше поширювати інтелектуальну власність на вакцини, з більш відкритою передачею технологій та знань, пов'язаних із виробництвом та розподілом вакцин", – пише журнал.

Експерти вважають, що "необхідно також розширити інфраструктуру розповсюдження та доставки вакцин у всьому світі та боротися з дезінформацією, щоб підвищити попит на них".

Нагадаємо, станом на 11 червня кількість випадків коронавірусу у світі перевищила 534,7 млн осіб. З початку пандемії від COVID-19 померло понад 6 млн 308 тис. осіб.