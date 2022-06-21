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В Києві почнуть обстеження торгових місць на дотримання якості харчових продуктів, - Держпродспоживслужба

Підставою для перевірок стали масові отруєння шаурмою.

В Києві почнуть обстеження торгових місць на дотримання якості харчових продуктів, - Держпродспоживслужба
Фото: npu.gov.ua

Від завтра, 21 червня, в Києві почнуть обстежувати усі ятки, ярмарки та агропромислові ринки на дотримання правил безпечності та якості харчових продуктів.

Про це повідомила пресслужба ГУ Держпродспоживслужби в Києві.

“Через спеку будь-який харчовий продукт за 20-30 хвилин перетворюється на отруту”, - підкреслили в Держпродспоживслужбі.

Уточнюється, що контролювати дотримання правил безпечності та якості харчових продуктів будуть представники Держпродспоживслужби, райдержадміністрацій, Департаменту промисловості, Департаменту військового благоустрою та комунальних підприємств, на території яких здійснюється торгівля.

При виявленні порушень на підприємців будуть накладати штрафи відповідно до діючого законодавства.

Нагадаємо, станом на 17 червня було зареєстровано 13 випадків харчового отруєння шаурмою в Дарницькому районі Києва. Згодом їх кількість збільшилась до 23.

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