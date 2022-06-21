Студенти та випускники НМАУ ім.Чайковського висловилися щодо необхідності виключення імені російського композитора з назви

Студенти та випускники НМАУ ім. П.І. Чайковського оприлюднили відкритий лист щодо виключення імені композитора з назви навчального закладу.

Про це повідомляє The Claquers – спільнота музичних журналістів, яка висвітлює класичну музику.

Листа адресовано Президенту України Володимиру Зеленському, Голові Верховної Ради України Руслану Стефанчуку, Прем’єр-міністру України Денису Шмигалю, Міністру культури та інформаційної політики України Олександру Ткаченку, Ректору НМАУ ім. П.І. Чайковського Максиму Тимошенку.

Наразі під листом налічується 261 підпис.

Підписанти заявляють, що категорично не погоджуються з позицією, викладеною у зверненні Наглядової ради, Вченої ради, колективу Академії до вказаних адресатів щодо залишення імені П. Чайковського у назві вишу.

Повідомляється, що адміністрацією ВНЗ було проігноровано думку студентів щодо зміни назви навчального закладу. За оприлюдненими в травні результатами опитування за зміну назви висловилися 75,8% студентів.

«П. Чайковський – символ російської культури, Росія підкреслює належність П. Чайковського своїй "унікальній" культурній спадщині, світова музична спільнота вважає П. Чайковського російським композитором», – зазначається у листі.

Саме тому, на думку молоді, необхідно виключити будь-який зв’язок українського мистецького ВНЗ із іменем, асоціативним до країни-агресора.

«Ми, молоді прогресивні інтелектуали, зростали у незалежній країні. Саме на наші плечі випало здобути перемогу в цій війні та згодом відбудувати країну. Ми з народження позбавлені імперського впливу, "благоговіння перед культурою російського старшого брата" (що спостерігається досі у адміністрації ЗВО), ми позбавлені комплексу меншовартості, ми вчили українську історію та продовжуємо, досліджуючи архіви, відкривати нові її сторінки. З війною ми усі отримали щеплення від "руского міра"», – додають підписанти і просять виключити ім’я П. Чайковського з назви провідного державного закладу вищої освіти – Національної музичної академії України.

Нагадаємо, викладачі київської консерваторії виступили проти рішення керівництва зберегти ім’я Чайковського.

Раніше повідомлялось, що Київська консерваторія висловилась за збереження імені Чайковського в назві.