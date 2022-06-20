Викладачі київської консерваторії виступили проти рішення керівництва зберегти ім’я Чайковського у назві

Представники професорсько-викладацького складу Національної музичної академії України опублікували відкритий лист до ректора Максима Тимошенка.

У листі йдеться про те, що більшість викладачів не були поінформовані про засідання Вченої ради, яке напередодні проголосувало за збереження імені Чайковського в назві закладу, а тому не могли взяти участь в обговоренні цього питання.

Підписанти листа вказують на альтернативні погляди представників викладацького колективу консерваторії, публічно зафіксовані у «Відкритому листі музикознавчої спільноти України» авторства І. Тукової, А. Гадецької та Л. Мельник, «Відкритому листі до колективу Національної музичної академії» О. Корчової, тексті-фрагменті інтерв’ю для BBC Music Magazine Ю. Чекана, публікаціях А. Загайкевич, І. Завгороднього, результатах опитування Студентського наукового товариства НМАУ ім. П. І. Чайковського від 3.05.2022.

Також у листі йдеться про порушення процедури прийняття рішення Вченою радою і вимагається скасувати його, оприлюднити відповідну інформацію та забезпечити законну, прозору процедуру обговорення та голосування щодо перейменування Академії.

Нагадаємо, напередодні на засіданні Вченої ради Національної музичної академії України пройшло голосування щодо збереження в назві закладу імені російського композитора Петра Чайковського. Учасники голосування одностайно підтримали звернення до Президента та МКІП щодо “небезпеки маніпулювання іменем Чайковського, як імперським наративом”, а також висловили прохання “підтримати всі заходи для повернення Україні композитора з українським корінням, для захисту його спадщини від використання її агресором, як інструменту руйнації української сутності”.