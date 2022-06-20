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Мінкульт заявив, що рішення щодо імені Чайковського в НМАУ має приймати весь колектив закладу

Тому голосування Вченої ради не є підставою для збереження або зміни назви.

Мінкульт заявив, що рішення щодо імені Чайковського в НМАУ має приймати весь колектив закладу

Мінкульт та Держмистецтв оприлюднили офіційну позицію щодо перейменування Національної музичної академії України ім. Чайковського. Про це повідомила пресслужба Державного агентства України з питань мистецтв та мистецької освіти.

Урядовці вказують на те, що в межах академічної автономії вищої освіти, визначеної законодавством, заклад освіти має право самостійно ініціювати зміну назви. Однак, з огляду на контекст воєнного часу та національний статус академії, така ініціатива у випадку НМАУ зачіпає не лише сам заклад, тож ухваленню такого рішення мало б передувати широке громадське обговорення.

Крім того, подання на перейменування (яке ухвалюється засновником закладу вищої освіти) може ґрунтуватись виключно на рішенні загальних зборів трудового колективу. У випадку НМАУ цього не відбулось, а Вчена рада закладу перевищила свої повноваження та порушила процедурні норми.

Нагадаємо, напередодні на засіданні Вченої ради Національної музичної академії України пройшло голосування щодо збереження в назві закладу імені російського композитора Петра Чайковського. Пізніше викладачі НМАУ заявили, що не були поінформовані про засідання Вченої ради, а тому не могли взяти участь в обговоренні цього питання. Вони висловили свою принципову незгоду із рішенням Вченої ради.

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