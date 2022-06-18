Київська консерваторія висловилась за збереження імені Чайковського у назві

На засіданні Вченої ради Національної музичної академії України пройшло голосування щодо збереження у назві закладу імені російського композитора Петра Чайковського.

Учасники голосування одностайно підтримали звернення до Президента та МКІП щодо “небезпеки маніпулювання іменем Чайковського як імперським наративом”, а також висловили прохання “підтримати всі заходи для повернення Україні композитора з українським корінням, для захисту його спадщини від використання її агресором як інструменту руйнації української сутності”.

Свою підтримку висловили член наглядової ради НМАУ Юрій Рибчинський, завідувач кафедри хорового диригування Євген Савчук, професор і завідувач кафедри дерев‘яних духових інструментів Роман Вовк, професорка, завідувачка кафедри оперної підготовки та музичної режисури Євдокія Колесник, професор Дмитро Гаврилець, завідувачка кафедри історії світової музики, професорка Валерія Жаркова. Вони наголосили на “високій честі для Академії нести ім’я українського композитора Петра Ілліча Чайковського, який є одним із засновників Київської консерваторії, творчість якого належить світовому мистецтву та складає невід’ємну частину історії культури і духовної спадщини України”.

Валерія Жаркова розповіла про створення книги «Петро Чайковський: Україна на карті життя та творчості», у якій йдеться про “тісний взаємозв‘язок Петра Чайковського з Україною, яку він вважав рідним домом, де написав більшість своїх творів, культурою та природою якої палко захоплювався, і став фундатором вищої музичної освіти України”.

Нагадаємо, у березні ректор Національної музичної академії Максим Тимошенко висловився проти дій щодо скасування концертів російської музики у світі. “Ми не згодні із забороною російської музики. Ми не вважаємо це доречним чи розумним. Те, що не можна виконувати видатні твори мистецтва, як-то «1812 рік» або інші, є дуже спотвореною логікою. Сучасна путінська Росія не має нічого спільного з великою російською культурою,” - висловився Тимошенко на сторінках газети The Independent.