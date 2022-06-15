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Окупаційна адміністрація вивезла з Маріуполя усі книжки

Українські книжки завантажили в окремий автобус, який поїхав у Донецьк.

Окупаційна адміністрація вивезла з Маріуполя усі книжки
Фото: https://t.me/andriyshTime

З уцілілого приміщення бібліотеки у Маріуполі окупанти вивезли всі книжки «на зберігання». Про це повідомив у Телеграм-каналі радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко. 

«Маріуполь. ДенаZіфікація в дії. З уцілілого приміщення бібліотеки «державні волонтери» вивезли всі книги під приводом «на зберігання». І україномовні. Англомовні. Російськомовні. Мабуть, само по собі «бібліотека» вже екстремізм з точки зору росіян. Як і освіта», — написав він.

За його словами, українські книжки відсортували в окремий автобус, який поїхав у Донецьк.

«До великого багаття з українських книжок на площі леніна в Донецьку залишилось уже недовго…», — додав Андрющенко.

 Нагадаємо, окупанти вивезли зі шкіл Маріуполя всі україномовні підручники та завезли натомість 5 тис. російських.

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