МКІП оголосив склад Ради з дерусифікації, декомунізації та деколонізації

До неї увійдуть письменники, культурні діячі, видавці та історики.

До Ради з питань дерусифікації, декомунізації та деколонізації, яка координуватиме процеси демонтажу памʼятників, увійдуть письменники, культурні діячі, видавці та історики. Про це, як пише Читомо, повідомив у ефірі телемарафону міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко.

Крім представників Мінкульту та Українського інституту національної пам’яті до експертної ради увійдуть:

очільниця Українського інституту книги Олександра Коваль;

літературознавиця Віра Агеєва;

директор видавництва «Смолоскип», письменник Ростислав Семків;

керівниця культурного центру Києво-Могилянської академії Владислава Осьмак;

письменник Олексій Нікітін;

мистецтвознавиця Діана Клочко;

заступниця директора Харківського літературного музею Тетяна Пилипчук;

очільниця Одеської національної наукової бібліотеки Ірина Бірюкова;

культурологиня Ганна Циба;

мистецтвознавиця Євгенія Моляр;

директор Національного музею історії Федір Андрощук;

директор музею Революції Гідності Ігор Пошивайло;

директор музею Другої світової війни Юрій Савчук;

директорка центру міської історії Львова Софія Дяк;

декан історичного факультету університету імені Тараса Шевченка Іван Патриляк;

історик Павло Гай-Нижник;

режисер Ростислав Держипільський;

професорка Національної музичної академії Олена Корчова;

професорка університету імені Шевченка Наталія Кривда;

політик Олесь Доній;

очільник видавництва «Фоліо» Олександр Красовицький.

Ткаченко додав, що в регіонах необхідно створити аналогічні експертні ради, щоб «дерусифікація публічного простору не перетворилася на хаос».

Нагадаємо, Мінкульт створив Раду з дерусифікації, декомунізації та деколонізації. Цей дорадчий орган працюватиме при МКІП та УІНП.