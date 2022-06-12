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МКІП оголосив склад Ради з дерусифікації, декомунізації та деколонізації

До неї увійдуть письменники, культурні діячі, видавці та історики.

МКІП оголосив склад Ради з дерусифікації, декомунізації та деколонізації
Фото: EPA/UPG

До Ради з питань дерусифікації, декомунізації та деколонізації, яка координуватиме процеси демонтажу памʼятників, увійдуть письменники, культурні діячі, видавці та історики. Про це, як пише Читомо, повідомив у ефірі телемарафону міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко.

Крім представників Мінкульту та Українського інституту національної пам’яті до експертної ради увійдуть:

  • очільниця Українського інституту книги Олександра Коваль;

  • літературознавиця Віра Агеєва;

  • директор видавництва «Смолоскип», письменник Ростислав Семків;

  • керівниця культурного центру Києво-Могилянської академії Владислава Осьмак;

  • письменник Олексій Нікітін;

  • мистецтвознавиця Діана Клочко;

  • заступниця директора Харківського літературного музею Тетяна Пилипчук;

  • очільниця Одеської національної наукової бібліотеки Ірина Бірюкова;

  • культурологиня Ганна Циба;

  • мистецтвознавиця Євгенія Моляр;

  • директор Національного музею історії Федір Андрощук;

  • директор музею Революції Гідності Ігор Пошивайло;

  • директор музею Другої світової війни Юрій Савчук;

  • директорка центру міської історії Львова Софія Дяк;

  • декан історичного факультету університету імені Тараса Шевченка Іван Патриляк;

  • історик Павло Гай-Нижник;

  • режисер Ростислав Держипільський;

  • професорка Національної музичної академії Олена Корчова;

  • професорка університету імені Шевченка Наталія Кривда;

  • політик Олесь Доній;

  • очільник видавництва «Фоліо» Олександр Красовицький.

Ткаченко додав, що в регіонах необхідно створити аналогічні експертні ради, щоб «дерусифікація публічного простору не перетворилася на хаос».

Нагадаємо, Мінкульт створив Раду з дерусифікації, декомунізації та деколонізації. Цей дорадчий орган працюватиме при МКІП та УІНП.

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