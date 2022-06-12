МКІП оголосив склад Ради з дерусифікації, декомунізації та деколонізації

До Ради з питань дерусифікації, декомунізації та деколонізації, яка координуватиме процеси демонтажу памʼятників, увійдуть письменники, культурні діячі, видавці та історики. Про це, як пише Читомо, повідомив у ефірі телемарафону міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко.
Крім представників Мінкульту та Українського інституту національної пам’яті до експертної ради увійдуть:
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очільниця Українського інституту книги Олександра Коваль;
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літературознавиця Віра Агеєва;
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директор видавництва «Смолоскип», письменник Ростислав Семків;
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керівниця культурного центру Києво-Могилянської академії Владислава Осьмак;
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письменник Олексій Нікітін;
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мистецтвознавиця Діана Клочко;
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заступниця директора Харківського літературного музею Тетяна Пилипчук;
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очільниця Одеської національної наукової бібліотеки Ірина Бірюкова;
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культурологиня Ганна Циба;
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мистецтвознавиця Євгенія Моляр;
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директор Національного музею історії Федір Андрощук;
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директор музею Революції Гідності Ігор Пошивайло;
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директор музею Другої світової війни Юрій Савчук;
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директорка центру міської історії Львова Софія Дяк;
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декан історичного факультету університету імені Тараса Шевченка Іван Патриляк;
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історик Павло Гай-Нижник;
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режисер Ростислав Держипільський;
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професорка Національної музичної академії Олена Корчова;
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професорка університету імені Шевченка Наталія Кривда;
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політик Олесь Доній;
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очільник видавництва «Фоліо» Олександр Красовицький.
Ткаченко додав, що в регіонах необхідно створити аналогічні експертні ради, щоб «дерусифікація публічного простору не перетворилася на хаос».
Нагадаємо, Мінкульт створив Раду з дерусифікації, декомунізації та деколонізації. Цей дорадчий орган працюватиме при МКІП та УІНП.