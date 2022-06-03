За 100 днів війни окупанти знищили або пошкодили понад 300 пам’яток культури

З 370 таких пам’яток майже половина – це церкви різних конфесій.

Одна з пошкоджених пам’яток – Музей Григорія Сковороди – знищена окупантами і буде відновлена.

Про це на брифінгу повідомив міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко, передає кореспондент LB.

"Ми ведемо облік пам’яток культури, які зазнали пошкоджень чи зруйновані під час війни. На сайті міністерства верифікуємо ці дані та наразі обраховуємо фактичні збитки. З 370 таких пам’яток майже половина – це церкви. Це церкви різних конфесій. Російські окупанти руйнують усе, не розрізняючи: це їх скрєпи, чи ні", – заявив він.

Ткаченко нагадав про удар ракетою по музею Григорія Сковороди в рік 300-річчя з дня народження українського філософа. Сам музей знаходиться в селі між полями та без будь-якої інфраструктури навкруги.

"Треба було дуже постаратися поцілити саме туди. Музей зруйновано. Але є хороша новина. Керівник Харківської адміністрації оголосив про збір коштів на відновлення музею".

Міністерство працює над убезпеченням експонатів історичної спадщини.

"Вже можна сказати, що тисячі експонатів убезпечені", – запевнив він.

Нагадаємо, для відновлення Національного літературно-меморіального музею Григорія Сковороди в селі Сковородинівка на Харківщині створено спеціальний фонд. До наповнення фонду планується залучити благодійників та міжнародних донорів.