Український скрипаль Дмитро Удовиченко став лауреатом конкурсу ім. Сібеліуса у Хельсинкі

Український скрипаль Дмитро Удовиченко отримав третє місце на конкурсі імені Яна Сібеліуса у Хельсинкі. Він став першим з часів незалежності України лауреатом цього конкурсу. Перше місце отримав скрипаль з Південної Кореї Ін Мо Янг, друге - американець Натан Мельцер.

З майже 300 претендентів до участі у конкурсі було допущено трохи більше 40 осіб, а до фіналу відібрали лише шістьох, серед яких було двоє представників України (Дмитро Удовиченко і Георгій Мороз).

Конкурс скрипалів імені Яна Сібеліуса проводиться раз на 5 років у столиці Фінляндії Хельсинкі та є одним з найбільш престижних і складних серед подібних світових змагань. Журі конкурсу, що традиційно складається з найбільш відомих і авторитетних музикантів, відзначило надзвичайну зрілість інтерпретацій Дмитра Удовиченка, нестандартність його мислення та високу виконавську культуру.

Дмитро Удовиченко навчається у Folkwang Universität der Künste (Німеччина). Свого часу закінчив Харківську середню спеціалізовану музичну школу у класі Людміли Вареніної. Є перможцем чисельних престижних конкурсів (International Jascha Heifetz Competition, Joseph Joachim International Violin Competition у Гановері, ім. Л.Ауера у Петербурзі, володарем Гран-прі на конкурсі Andrea Postacchini nternational Violin Competition в Італії).

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