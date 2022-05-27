Клавішник та один із засновників відомого британського гурту Depeche Mode Енді Флетчер помер у віці 60 років.

Про це пише ew.com.

Група оголосила про смерть Флетчера в четвер, 26 травня у соціальних мережах.

“Ми вражені і сповнені величезного смутку через передчасну смерть нашого дорогого друга, члена сім’ї та колеги по групі Енді “Флетча” Флетчера. Флетч мав справжнє золоте серце, і він завжди був поруч, коли вам була потрібна підтримка, жвава бесіда, гарний сміх або холодна пінта пива”, – йдеться в заяві.

Причина смерті наразі невідома.

“Наші серця з його сім'єю, і ми просимо вас пам'ятати про них і поважати їхнє приватне життя в цей важкий час”, – додали друзі Флетчера.

Фото: ЕРА/UPG

Флетчер народився в районі Ноттінгема у Великобританії 1961 року. Він сформував гурт “Composition of Sound” після переїзду в Базілдон наприкінці 1970-х з Мартіном Гором і Вінсом Кларком. Після приєднання до гурту Дейва Гаана вони змінили назву на Depeche Mode (Кларк покинув колектив після їхнього першого альбому).

З того часу Depeche Mode були номіновані на п'ять премій “Греммі”, продавши понад 100 мільйонів платівок у всьому світі. 54 пісні потрапили до чарту синглів і 17 альбомів – до десятки найкращих у Великобританії.

Фото: ЕРА/UPG

Нагадаємо, у лютому від раку помер 75-річний британський музикант, співзасновник рок-гурту King Crimson Єн Макдональд.