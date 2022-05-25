У поліції Луганщини утворили поховальну команду

Вона виїжджає на місця загибелі чи смерті громадян та проводить поховання.

У поліції Луганської області діє спеціально створена поховальна команда.

Про це повідомили в пресслужбі установи.

"Співробітники поліції Луганської області не лише документують військові злочини рф, а й ховають загиблих унаслідок обстрілів окупантів, місцевих мешканців. Спеціально сформована для цього поховальна команда, виїжджає на місця загибелі чи смерті громадян та проводить поховання людей", - розповіли в поліції.

Правоохоронці кажуть - захоронення цивільних відбувається в братський могилі. За період вторгнення тут уже похоронили 150 тіл. Після завершення бойових дій родичі загиблих можуть забрати тіла для перепоховання.

У поліції також видають рідним загиблих документи, які згодом нададуть можливість отримати свідоцтва про смерть.

Нагадаємо, 24 травня внаслідок обстрілу Сєвєродонецька загинули четверо людей. А напередодні померла дитина, яка потрапила під обстріл у селі Привілля Луганської області.