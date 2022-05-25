Росіяни окупували вже 95% території Луганщини, - Гайдай

Росія окупувала вже 95% території Луганщини.

Про це повідомив керівник Луганської ОВА Сергій Гайдай.

"Ситуація на Донбасі - надзвичайно погана. Луганщина продовжує стримувати орду, яка знищує наші населені пункти. Обстріли не зупиняються взагалі. Траса "Лисичанськ-Бахмут" обстрілюється. Учора ворожа ДРГ вийшла на дорогу, була перестрілка, оркам вдалося навіть поставити свої блок-пости...", - розповів Гайдай.

Попри складну ситуацію вдалося завезти гуманітарні вантажі жителям. Їх на підконтрольній Україні території залишається понад 40 тисяч осіб, з них до 15 тисяч - у Сєвєродонецьку (який не оточений) та селах громади. Люди евакуюватися не хочуть, додав очільник Луганщини.

Нагадаємо, через постійні обстріли російськими військовими Луганщина лишилася без газу. Було зупинено роботу останньої газорозподільної станції в області, працівник отримав травми.

15 травня Сергій Гайдай повідомляв, що Україні підконтрольні 10% території Луганської області.