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Прикордонники затримали чоловіка, який намагався дістатися до Словаччини на надувному човні

Організатор "переправи" доставив утікача до річки на квадроциклі.

Прикордонники затримали чоловіка, який намагався дістатися до Словаччини на надувному човні
Фото: Пресслужба ДПСУ

Прикордонники затримали чоловіка призовного віку, який намагався дістатися до Словаччини на надувному човні.

Про це повідомили в пресслужбі ДПСУ.

Для цього житель Чопу організував незаконну переправу до сусідньої держави.

"Він доправив чоловіка квадроциклом до річки Латориця, звідки той на надувному човні мав дістатися суміжної сторони. "Трансфер" коштував клієнтові майже 2 тисячі доларів США. Правопорушника затримали під час спроби незаконного перетину", - розповіли прикордонники.

Фото: Пресслужба ДПСУ

Фото: Пресслужба ДПСУ

У ДПСУ зазначили, що під час обшуку за місцем проживання у фігуранта справи вилучили стартовий пістолет, магазин та набої до нього, документи, ймовірно підроблені посвідчення водія, а також посвідчення працівника Укрзалізниці на ім‘я третьої особи, квадроцикл, та, ймовірно, згортки з наркотичними речовинами. 

Фото: Пресслужба ДПСУ

Організатору переправи оголосили про підозру. Триває досудове розслідування.

Нагадаємо, нещодавно на кордоні піймали двох чоловіків, які у своїх BMW везли в Румунію сотні тисяч доларів і євро готівкою. Також українські прикордонники затримали росіянку, яка намагалася потрапити в Україну як "паломниця".

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