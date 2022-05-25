​Над Дніпропетровщиною збили ворожий безпілотник, - Резніченко

Українські захисники збили над Дніпропетровщиною ворожий безпілотник.
Про це повідомив керівник Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.
За його словами, упродовж доби військові ліквідували 11 таких апаратів росіян.
"Продовжуємо нищити ворожих розвідників", - додав Резніченко.
Нагадаємо, вранці 25 травня РФ завдала трьох ракетних ударів по Кривому Рогу. Є серйозні руйнування, інформації про постраждалих немає.
Напередодні російські війська обстріляли з ракетних систем залпового вогню "Ураган" Зеленодольську громаду. Є руйнування, люди не постраждали.