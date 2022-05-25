​Кулеба закликав не піддаватися на шантаж Росії для розблокування портів

Голова МЗС наголосив, що Росія, і тільки вона, відповідальна за глобальну продовольчу кризу.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав не піддаватися на шантаж Росії про "коридор" для українського врожаю через Чорне море в обмін на зняття санкцій.

Про це він сказав під час виступу на полях Світового економічного форуму в Давосі, передає "Європейська правда".

"Росія зараз займається шантажем, кажучи, що розблокує шляхи експорту для української сільськогосподарської продукції, якщо Захід зніме санкції. На жаль, дехто ведеться на це… Так, ми співчуваємо усім у світі, кого торкнуться масштабні наслідки цієї російської блокади. Але закликаю кожного політика, незалежно від його статусу чи країни, яку він представляє: перш ніж говорити про зняття санкцій для порятунку дітей від голоду, нехай приїде в Україну подивитися на загиблих дітей, поговорити з батьками, чиїх дітей ґвалтували російські військові - і замовкне", - наголосив Кулеба.

Він додав, що особисті поїздки іноземних партнерів до звільнених після окупації Ірпеня, Бучі та Бородянки дуже вразили їх і вплинули на позицію тих, хто спершу був налаштований більш стримано.

"Ми маємо протидіяти російському наративу про те, що єдиний спосіб запобігти продовольчій кризі - це зняти санкції з Росії. Потрібно наголошувати на протилежному - що це Росія, і тільки вона, відповідальна за глобальну продовольчу кризу. І всі, хто захищає верховенства права і міжнародний порядок, має стояти на цій позиції", - наголосив Кулеба.

Він також сказав, що не вірить, що країни Заходу можуть силовим шляхом вирішити питання морської блокади РФ.

Нагадаємо, російська блокада перешкоджає експорту харчових продуктів з України. Це, зі свого боку, загрожує мільйонам людей по всьому світу недоїданням і голодом.

Росія заявляла, що вимагає зняти санкції в обмін на розблокування українських морських портів. Однак в Офісі президента України заявили, що це прямий шантаж.