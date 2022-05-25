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​Кулеба закликав не піддаватися на шантаж Росії для розблокування портів

Голова МЗС наголосив, що Росія, і тільки вона, відповідальна за глобальну продовольчу кризу.

​Кулеба закликав не піддаватися на шантаж Росії для розблокування портів
Дмитро Кулеба

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав не піддаватися на шантаж Росії про "коридор" для українського врожаю через Чорне море в обмін на зняття санкцій.

Про це він сказав під час виступу на полях Світового економічного форуму в Давосі, передає "Європейська правда".

"Росія зараз займається шантажем, кажучи, що розблокує шляхи експорту для української сільськогосподарської продукції, якщо Захід зніме санкції. На жаль, дехто ведеться на це… Так, ми співчуваємо усім у світі, кого торкнуться масштабні наслідки цієї російської блокади. Але закликаю кожного політика, незалежно від його статусу чи країни, яку він представляє: перш ніж говорити про зняття санкцій для порятунку дітей від голоду, нехай приїде в Україну подивитися на загиблих дітей, поговорити з батьками, чиїх дітей ґвалтували російські військові - і замовкне", - наголосив Кулеба.

Він додав, що особисті поїздки іноземних партнерів до звільнених після окупації Ірпеня, Бучі та Бородянки дуже вразили їх і вплинули на позицію тих, хто спершу був налаштований більш стримано.

"Ми маємо протидіяти російському наративу про те, що єдиний спосіб запобігти продовольчій кризі - це зняти санкції з Росії. Потрібно наголошувати на протилежному - що це Росія, і тільки вона, відповідальна за глобальну продовольчу кризу. І всі, хто захищає верховенства права і міжнародний порядок, має стояти на цій позиції", - наголосив Кулеба.

Він також сказав, що не вірить, що країни Заходу можуть силовим шляхом вирішити питання морської блокади РФ.

Нагадаємо, російська блокада перешкоджає експорту харчових продуктів з України. Це, зі свого боку, загрожує мільйонам людей по всьому світу недоїданням і голодом.

Росія заявляла, що вимагає зняти санкції в обмін на розблокування українських морських портів. Однак в Офісі президента України заявили, що це прямий шантаж.

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