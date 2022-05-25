​Європа не має шукати шляхи для "збереження обличчя Путіна", - президентка Європарламенту

"Я більше ніколи не хочу чути слово "умиротворення", - наголосила Мецола.

Європа має докласти всіх можливих зусиль, щоб допомогти Україні вистояти проти російського вторгнення, та припинити риторику про "умиротворення" або про "збереження обличчя" Володимира Путіна.

Про це заявила президентка Європейського парламенту Роберта Мецола, передає Укрінформ.

"Я дедалі частіше чую, що журналісти у своїх запитаннях використовують такі словосполучення, як "зберегти обличчя", "умиротворення", "як ми можемо це завершити, щоб рухатися вперед?". Моя відповідь є такою: розмови про збереження обличчя для Росії не на часі. Не час говорити про умиротворення. Зараз час, коли ми маємо докласти всіх зусиль для допомоги Україні", – сказала вона.

Мецола зауважила, що Європа та європейські політики мають докласти для цього всіх зусиль, а не посилатися на якісь правові аргументи, на нестачу політичної волі та не шукати причини, чому Україна, мовляв, не може виграти цю війну.

"Протягом наступних днів, під час Європейської ради наступного тижня, я не хочу чути ці слова або розмови про те, що ми маємо бути здатними відповісти, як ми збираємося зберігати обличчя Путіна. Я більше ніколи не хочу чути слово "умиротворення", - сказала Мецола.

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський в інтерв’ю італійському телеканалу "Rai 1" розповів, що президент Франції Емманюель Макрон, щоб "зберегти обличчя Путіну", пропонував Україні частково поступитися своїм суверенітетом. Зеленський зазначив, що Україна була готова на певний час прибрати з перемовного процесу вирішення питання Криму, але росіяни відповіді щодо цього не надали. Президент наголосив, що Україна ніколи не визнає тимчасово окупований Крим російським.

Питання Криму також порушували в перемовинах української та російської делегацій.

Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький закликав ізолювати Путіна, а не "зберігати йому обличчя". Він також зазначав, що ідеологія "русского мира" має бути ліквідована.