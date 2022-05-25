Україна не бачить допомоги від Китаю, але не бачить і протидії, – президент

КНР не робить кроків підтримки, але не йде і проти нашої держави.

Президент України не має впевненості, що Китай буде підштовхувати Росію до закінчення війни.

Про це Володимир Зеленський повідомив у межах Української сніданкової дискусії в Давосі, участь у якій він брав в онлайн-форматі.

"Я думаю, що Китай обрав політику бути осторонь. На сьогоднішній момент я вважаю, що Україну влаштовує саме ця політика. Це краще, ніж допомагати Російській Федерації. І хочеться вірити, що за спиною Китай не буде проводити іншу політику", – зазначив він.

Зеленський вважає, що Україну влаштовує цей статус кво.

"Я не бачу поки що кроків, які Китай би робив проти України. Я, на жаль, не бачу підтримки, і питання не в мені – наше суспільство це не бачить. Хоча є історія достатньо непогана й довга між країнами. Хотілося б мати в порівнянні з Росією перевагу в цих відносинах", – підкреслив він.

Президент вважає, що повпливати на Китай можуть США.

Нагадаємо, родини оборонців Маріуполя, які залишалися на Азовсталі, закликали китайського лідера Сі Цзіньпіна повпливати на Росію, щоб вона дозволила екстракцію – вивезення військових на території третьої країни, аби вони перебували там до кінця війни.

Однак наших бійців евакуювали за іншою процедурою. Захисники лишалися на заводі до моменту, поки не отримали наказ припинити оборону міста та зберегти життя бійців. Попередній наказ – відтягнути сили росіян на себе й дати змогу українській армії перегрупуватися, підготувати більше особового складу та отримати велику кількість озброєння від країн-партнерів – бійці виконали також. На заводі лишалися бійці полку "Азов", морпіхи 36-ї бригади, прикордонники, правоохоронці. Завдяки їхній обороні не було допущено перекидання близько 20 тисяч особового складу супротивника. Таким чином РФ не вдалося швидко захопити Запоріжжя, створити умови для оточення об’єднаних сил.

16 травня ГУР, ЗСУ, Національна гвардія, Прикордонна служба спільно розпочали операцію порятунку заблокованих на території комбінату Азовсталь оборонців Маріуполя. Останніми територію Азовсталі залишили командири. Бійців доправили на тимчасово окуповані території. До медичного закладу в окупованому Новоазовську було евакуйовано 53 важкопоранених для надання медичної допомоги, ще 211 осіб через гуманітарний коридор були доставлені в окуповану Оленівку. Для подальшого повернення їх додому буде здійснено процедуру обміну. У Держдумі Росії вже почали говорити, що можуть заборонити обмін. За словами заступниці міністра оборони Ганни Маляр, іншої формули для порятунку бійців, ніж та, що була застосована, не було. Обмін наших важкопоранених військових планують провести після стабілізації їхнього стану.