Фото: ЕРА/UPG

Президент США Джо Байден підписав Указ, який, за його словами, дасть старт “найвагомішій реформі поліції за останні десятиліття”.

Про це пише theguardian.com.

Зазначимо, документ підписано у другі роковини вбивства Джорджа Флойда – 25 травня.

Його повна назва – “Виконавчий указ про просування ефективних та підзвітних практик поліцейської діяльності та кримінального правосуддя для зміцнення суспільної довіри та громадської безпеки”.

“Оскільки Конгрес зайшов у глухий кут, Байден сказав, що використовує повноваження президента для виконання своїх передвиборчих обіцянок та забезпечення підзвітності поліції та проведення реформ, “які є реальними та міцними”, – йдеться у повідомленні.

На церемонії підписання Указу у Білому домі до Байдена приєдналися родина Флойда, а також родичі Бріони Тейлор, яку у березні 2020 року застрелили працівники відділу поліції міста Луїсвіль штату Кентуккі, вдершись до квартири жінки відповідно до санкції на раптовий обшук.

Фото: ЕРА/UPG

Згідно з указом, федеральні агентства мають переглянути політику застосування сили, заборонивши, зокрема, тактику удушення та обмеживши практики на кшталт раптових обшуків.

Документ передбачає створення нового національного стандарту для акредитації відділів поліції, запровадження національної бази даних для відстеження неправомірної поведінки поліцейських та додатково обмежує передачу військової техніки підрозділам поліції.

Пропонується запровадити нові інструменти для виявлення упередженості серед офіцерів і новобранців, зокрема тих, хто пропагує незаконне насильство або є расистом.

Наказ, за словами президента, є тим, “що ми можемо зробити разом, аби зцілити саму душу цієї (американської, – ред.) нації і впоратися з глибоким страхом і травмою, виснаженням, які, зокрема, чорношкірі американці зазнавали протягом поколінь”.

Указ стосується понад 100 тисяч співробітників федеральних правоохоронних органів.

Як зазначає видання, документ відображає делікатний баланс, який Байден намагався досягнути у питанні поліції після того, як пообіцяв зробити все для боротьби з расизмом і надмірним застосуванням сили.

Happening Now: President Biden signs a historic Executive Order to advance effective, accountable policing and strengthen public safety. https://t.co/mQf2t5DGBt — The White House (@WhiteHouse) May 25, 2022

Нагадаємо, Джордж Флойд помер в лікарні Міннеаполіса 25 травня після того, як під час затримання поліцейський натиснув йому коліном на горло. Флойда заарештували за підозрою у використанні підробленої купюри в 20 доларів США для покупки сигарет у продуктовому магазині.

Торік у березні Міська рада Міннеаполісу одноголосно підтримала виплату 27 мільйонів доларів в рамках врегулювання позову родині Флойда.