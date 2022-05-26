Україна повинна використати досвід Кувейту для отримання компенсацій від Росії, – Зеркаль

якщо в Україні буде проведена робота з підготовки оцінки втрат, то це займе у нас значно менше часу.

Україна повинна використати досвід іраксько-кувейтської війни для отримання компенсацій від Росії за завдані війною збитки.

Так радниця міністра енергетики України Олена Зеркаль заявила під час онлайн-дискусії Київського безпекового форуму.

Зеркаль зазначила, що міжнародне право не дає дієвих механізмів швидкого повернення і можливості компенсації, реституції втраченого майна і взагалі втрачених життів.

“Водночас є вже досвід країн, які проходили війни і отримували компенсації після цих війн. Я думаю, що нам потрібно скористатися досвідом Кувейту і війни, яка відбувалася між Іраком і Кувейтом. Після цього була створена відповідна компенсаційна комісія, яка протягом багатьох років працювала над тим, щоб опрацювати всі позови", – сказала вона.

На її думку, якщо в Україні буде проведена робота з підготовки оцінки втрат і позови будуть готуватися безпосередньо на підставі методології, яка визнана ООН, то в нас займе набагато менше часу на отримання компенсацій, ніж це зайняло у Кувейту.

Як пише Укрінформ, у січні 2022 року Ірак завершив виплату у розмірі 52,4 мільярда доларів як компенсацію фізичним особам, компаніям та урядам, які довели збитки внаслідок вторгнення в Кувейт у 1990 році та окупації Кувейту.

Нагадаємо, українська влада пропонує державам-партнерам у законний спосіб визнати те, що Росія повинна нести матеріальну відповідальність за скоєні нею злочини.