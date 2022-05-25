​Голова Рахункової палати у Празі закликав європейських аудиторів допомогти оцінити збитки, спричинені війною

Валерій Пацкан зауважив, що події, що відбуваються в Україні, впливають на політичні, економічні та фінансові процеси і в Європі, й далеко поза її межами.

Україна розраховує на підтримку вищих органів аудиту Європи в питанні оцінки збитків, спричинених війною.

Про це заявив голова Рахункової палати Валерій Пацкан на зустрічі керівників вищих органів аудиту – членів EUROSAI у Празі.

"Я дуже хотів би говорити сьогодні про обмін досвідом і кращими практиками, про плани на майбутнє і досягнення Цілей сталого розвитку. Але про який світовий розвиток та досягнення Глобальних цілей можна взагалі говорити за відсутності миру? Сьогодні 90 днів, як Україна через повномасштабну війну Росії не має миру", - зазначив Пацкан.

Він зауважив, що події, що відбуваються в Україні, впливають на політичні, економічні та фінансові процеси і в Європі, й далеко поза її межами.

"Глобальність впливу війни, розв’язаної Росією, очевидна. І вихід один – спільними зусиллями зупинити агресора та досягти миру. Тому закликаю вас якнайшвидше визначити серед пріоритетів діяльності EUROSAI необхідність об'єднання зусиль щодо належної оцінки глобального впливу нападу Росії на Україну, оцінки збитків, спричинених війною, та вироблення для урядів наших держав рекомендацій щодо оптимальних шляхів подолання цієї кризи", - додав Пацкан.

Він зазначив, що масштаб збитків, завданих цією війною, важко переоцінити. Адже агресія Росії проти України розпочалася не 24 лютого 2022 року. А набагато раніше – у 2014 році, з анексії Криму та окупації Донбасу.

EUROSAI - європейська організація вищих органів аудиту, створена у 1990 році. На сьогодні об'єднує 51 ВОА (50 ВОА країн Європи і Європейський суд аудиторів). Рахункова палата є повноправним членом EUROSAI з 1999 року.

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський запропонував державам-партнерам визнати, що Росія повинна понести матеріальну відповідальність за скоєні нею злочини.