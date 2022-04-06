Метою України є покрити всі збитки від війни за рахунок російських грошей, – Малюська

В ідеальному варіанті заморожені на російських рахунках гроші будуть переведені на окремі рахунки в Україні.

Єдиного механізму щодо виплати репарації від Росії немає, а метою України є покрити всі збитки унаслідок війни за рахунок російських грошей, а не міжнародних дотацій чи українського бюджету.

Про це очільник Міністерства юстиції Денис Малюська заявив в інтерв’ю українському Forbes.

“Можливо, Росія добровільно під час переговорів погодиться виплачувати компенсації. Це питання піднімалося на переговорах, але поки що конкретики щодо нього немає”, – сказав він.

Малюська розповів, що схожі ситуації були в Афганістані та в Ірані. У випадку Афганістану США заморозила резерви уряду країни, перевела їх на інший рахунок і направила на допомогу народу Афганістану.

В Ірані уряду було заблоковано рахунки міжнародним трибуналом і з цих резервів виплачувалася компенсація постраждалим. Це була примусово-добровільна угода, оскільки уряд і так не міг користуватися цими грошима через санкції. “Це були випадки всередині країни, нам потрібний інший механізм”, – зауважив Малюська.

Так, країни, де є заморожені російські рахунки, мають ухвалити закон, який описує процедуру передачі грошей. Над таким законом вже працюють США, Канада та країни Східної Європи.

“Тут є складність. Майже всі країни повністю або частково зберігають гроші центробанків в активах США. Це буде перший прецедент, коли США передасть гроші, що лежали на зберіганні, іншій країні. Це дуже акуратний момент, тому що в інших країн можуть виникнути питання про збереження їхніх грошей”, – додав міністр.

У країнах Східної Європи все простіше, але у цих країнах невеликий відсоток російських грошей.

“В ідеальному варіанті заморожені на російських рахунках гроші будуть переведені на окремі рахунки в Україні. Наразі розглядається передача грошей і через міжнародні організації, наприклад, “Червоний хрест” чи UniSafe, але ми наполягаємо на прямій передачі грошей Україні. Важливо, щоб гроші використовувалися з максимальною ефективністю. Ми хочемо, щоб якнайменше грошей йшло на штат людей, які їх розподілятимуть, оренду приміщень, столи та стільці”, – зауважив Малюська.

На його думку, теоретично перші виплати ми можемо отримати до кінця літа. Але ситуація може змінитися, доки жодна країна не заявляла про терміни публічно.

Нагадаємо, Міністерство фінансів США заборонило Росії виплачувати державний борг грошима, замороженими на західних рахунках у межах санкцій.