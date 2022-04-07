У НБУ розповіли, як шахраї під час війни намагаються ошукати українців

З початком війни шахраї активізували спроби ошукати українців. Вони вміло маніпулюють, роблячи акцент на емоціях жалю та страху, користуються скрутним становищем своїх жертв.
У Національному банку виділили чотири найпоширеніші види шахрайства, які з’явилися саме під час війни.
Про них розповіла начальниця управління зв’язків з громадськістю та фінансової обізнаності департаменту комунікацій НБУ Леся Войтицька.
Отже, основні сценарії аферистів такі:
- Фейкові оголошення про оренду житла або евакуацію. Шахраї пропонують в оренду переселенцям житло в безпечних регіонах або перевезення з гарячих точок у безпечні місця. Просять внести передоплату на картку, а після отримання коштів зникають.
- Фейкові SMS-розсилки про грошову допомогу в межах єПідтримки. Шахраї розсилають SMS-повідомлення про грошову допомогу з текстом: "Vam narahovano Groshova dopomoga PB24 6500. Zarahuvatu…" і далі йде посилання (за ним не можна переходити!)
- Фейковий збір коштів на допомогу. Шахраї роблять фейкові оголошення про збір грошей на лікування дітей, які нібито постраждали від військової агресії, використовуючи фото з інтернету. Або ж створюють фішингові (шахрайські) сайти, які схожі на сайти справжніх благодійних фондів, де буцімто можна переказати кошти на підтримку ЗСУ. Також зламують сторінки в соцмережах і від імені власників збирають кошти на амуніцію наче у зв’язку з відбуттям на фронт.
- Фейкові оголошення про продаж військової амуніції. Шахраї розміщують в інтернеті оголошення щодо продажу бронежилетів та інших товарів для військових. Отримавши передоплату, аферисти зникають. Або ж, що ще гірше, продають браковані бронежилети, які не захищають бійців від куль.
У НБУ закликали про випадки шахрайства повідомляти Кіберполіцію: [email protected]
Як убезпечитися від шахраїв у воєнний час, читайте на сайті НБУ: https://promo.bank.gov.ua/fin-defense/
Напередодні у Центрі протидії дезінформації РНБО попередили, що окупанти розсилають повідомлення з викрадених телефонів, аби відновити доступ до награбованих "трофеїв". Там розповіли, як українцям уберегти свої гаджети від потенційного зламу.