826 підприємств скористалися підтримкою програми "5-7-9%" з початку війни, – Свириденко

Також було активовано додаткові механізми кредитування аграріїв.

Уряд та банки змінили умови дії низки програм кредитування задля стабілізації роботи українських підприємств. Про це повідомила перша віцепрем'єр-міністерка – міністерка економіки Юлія Свириденко.

«В першу чергу, йдеться про адаптацію програми «5-7-9%» до умов воєнного часу. Ми надали можливість отримати кредит до 60 млн грн будь-якому українському підприємству під 0%. З початку війни такі кредити від державних банків на загальну суму 1,1 млрд грн отримали 826 бізнесів», - розповіла вона.

Крім цього, було активовано додаткові механізми кредитування аграріїв. Ці кошти йдуть на закупівлю добрив, пального, засобів захисту рослин.

Свириденко нагадала, що українські банки до війни активно надавали кредити сільгоспвиробникам – на початок березня кредитний портфель агропідприємств становив 84,6 млрд грн.

«З усіх виданих кредитних коштів за програмою «5-7-9%» 42% припадало саме на аграрний сектор. Ними скористалися 12 тис фермерських господарств», - зазначила міністерка економіки.

За її словами, комерційні та державні банки мають активізувати свою кредитну діяльність, адже тисячам підприємців потрібні кошти для налагодження виробництв.

«Уряд та Нацбанк проводять з банківським сектором відповідну роботу. Зокрема, 10 найбільших банків заявили про виділені ліміти на суму 40 млрд грн. 2,3 млрд грн держбанки вже видали фермерам. Загалом же, починаючи з 24 лютого, державні банки сумарно наростили кредитні портфелі на 12,5 млрд грн, що еквівалентно 15% приросту за 2021 рік», - додала Свириденко.