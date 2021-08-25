Мінфін хоче зробити кредитну програму "5-7-9%" інвестиційною

"Вважливо переформатувати так, щоб більшість кредитів йшли на інвестиції в основний капітал".

Кредитну програму "Доступні кредити 5-7-9%" буде продовжено на 2022 рік, але Міністерство фінансів хоче переформатувати її.

Про це сказав міністр фінансів Сергій Марченко в інтерв'ю "Інтерфаксу-Україна".

"Для нас важливо переформатувати цю програму так, щоб більшість кредитів йшли на інвестиції в основний капітал... Це одна з найефективніших програм. Але в майбутньому важливо встановити фокус на інвестиційні цілі", - пояснив міністр.

За даними Міністерства фінансів, станом на 25 серпня з початку старту програми в лютому 2020 року банки видали по ній майже 23,5 тис. кредитів на загальну суму 58,8 млрд грн, з яких 30,9 млрд грн - антикризові кредити, 20,8 млрд грн - рефінансування раніше отриманих позик і лише 7 млрд грн - кредити на інвестиційні цілі.

За минулий тиждень банки видали за програмою "Доступні кредити 5-7-9%" 1,6 тис. позик на 1,2 млрд грн. З програмою працює 36 банків.

Нагадаємо, що Кабмін дав старт кредитній програмі "5-7-9%" у лютому 2020 року. Суть програми полягає в тому, що держава буде компенсувати частину кредитної ставки, щоб бізнесмен міг отримати інвестиційний кредит під 5%, 7% або 9%. Ставка залежить від кількості робочих місць, які створює підприємець. Бізнесмен повинен представити свій бізнес-план і бути готовим зробити стартовий внесок.