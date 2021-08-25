Створюємо національного чемпіона

Проте це не глухий кут і не безвихідь. Менше ніж за рік компанію можна реформувати і дати поштовх до реалізації її колосального потенціалу. І ми знаємо, як це зробити. Цей поштовх має чітку назву - корпоратизація.

Компанія «Енергоатом» посідає 8 місце у світі за потужністю атомних станцій і виробляє понад половину всієї електроенергії України. Проте зараз її потенціал наче закутий у кайдани: незавершена корпоративна реформа, успадкований з часів Радянського Союзу стиль відносин з власником – державою, негнучкість і відсутність свободи у виборі шляхів розвитку та залученні інвестицій... Такою зараз є реальність однієї з найбільших компаній України.

Фото: Пресслужба Енергоатому

Корпоратизація «Енергоатому» - історія, яка триває не один рік. Але прийшов час її завершити. І завершити успішно. Проєкт закону, який має вирішити це питання, вже готовий. Скоро він буде винесений на засідання Кабміну, а далі на розгляд Верховної Ради.

Корпоратизацію «Енергоатому» часто помилково асоціюють із приватизацією. Так, ніби сьогодні завершується корпоративна реформа державного гіганта – і завтра ж атомними енергоблоками заволодіє приватна компанія з неназваним бенефіціаром. Звісно, такі вигадки і страшилки не мають нічого спільного з реальністю.

Цивілізований підхід

Корпоративне управління – це принципи менеджменту, які дають прогнозованість і сталий розвиток, особливо для великих компаній. Питання необхідності впровадження принципів Організації з економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР) в українських державних компаніях – це не лише вимога Угоди про асоціацію з ЄС. Ця вимога обґрунтована світовою практикою, що впроваджена в більшості цивілізованих компаній.

Чому кращі світові компанії обирають шлях корпоратизації? Корпоративне управління сприяє більш ефективній роботі підприємства в декількох аспектах.

Перш за все - питання корупції та втручання політичних сил у діяльність державних компаній. Саме система корпоративного управління має ізолювати державну компанію від впливу політичних гравців і бюрократів. Без цього дійсно успішне врядування будь-якою державною компанією фактично неможливе.

Фото: energoatom.com.ua Хмельницька АЕС

По-друге, корпоративне управління вирішує питання власності. Тобто держава володіє акціями підприємства, а не майном. І тому корпоратизована компанія самостійніша в питаннях залучення інвестицій або кредитного фінансування. Адже банки та інші фінансові установи неохоче дають позики державним компаніям – нема впевненості, що кошти повернуться вчасно і в повному обсязі. А інвестори зі свого боку хочуть бачити партнером компанію з передбачуваною бізнес-поведінкою, прозорою діяльністю та звітністю. Державна компанія таких переваг не має. Тому кредитні кошти для неї дорожчають, можливість запуску інвестиційних проєктів зменшується.

По-третє, участь державних бюрократичних органів в управлінні компанією значно ускладнює процес прийняття рішень, необхідних для розвитку бізнесу. А державні підприємства – це бізнес, хоча багатьом представникам пострадянської свідомості сприйняти цей факт дещо важко. Точніше державне підприємство як організаційна форма – це перехідний варіант між Радянським Союзом і капіталістичним світом. І ця форма є дуже невдалою для розвитку бізнесу.

Чиновники не зацікавлені в ефективному управлінні, з кабінетів їм часто не видно, які потреби в компанії, яким шляхом вона має рухатися. А у спробах убезпечити себе від будь-яких ризиків бюрократи взагалі впроваджують принцип «хто нічого не робить, той і не помиляється». Тобто намагаються не приймати рішень узагалі.

Фото: Пресслужба Енергоатому

7 років простою

Історія корпоратизації «Енергоатому» почалася у 2014 році. Корпоративне управління державними компаніями - одне із зобов’язань України за Угодою про асоціацію з ЄС. Та в реальності… Процес корпоратизації «Енергоатому» то активізувався, то загасав. І так сталося, що за 7 років фундаментальних основ для налагодження європейської моделі корпоративного управління «Енергоатомом» досі не створено.

Пострадянська свідомість українських чиновників і політиків стає перепоною для створення національних чемпіонів. У таких компаній є великі ресурси: людські, інтелектуальні, фінансові, політичні. Вони стають повноцінними гравцями на політичній арені.

Державні українські енергетичні гіганти – «Нафтогаз», «Укргідроенерго», «Укренерго» – вже здійснили корпоративну реформу. А «Енергоатом» залишився заручником політичної корупції та бюрократичного страху перед успішними компаніями державного сектору.

Ситуацію ускладнює й особливий статус атомних реакторів та енергоблоків, які не можна відчужувати з державної власності.

Фото: energoatom.com.ua Хмельницька АЕС

План для «Енергоатому»

Основний крок у реалізації дорожньої карти корпоративної реформи НАЕК «Енергоатом» – розробку законопроєкту щодо особливостей корпоратизації компанії – вже здійснено. Документ розроблявся спільно з консалтинговою компанією Deloitte, яка супроводжує весь процес реформи. Проєкт уже пройшов погодження в Міністерстві економіки, і найближчим часом, після остаточного доопрацювання в Міненерго та інших міністерствах, документ буде передано на розгляд Кабміну. Далі розгляд у Верховній Раді. Далі – впродовж 9 місяців після прийняття закону – корпоративна реформа «Енергоатому» має бути завершена.

Зараз триває організаційна робота для забезпечення процесу корпоратизації й у самій компанії. Так, необхідно провести аудит «Енергоатому». Його здійснюватиме міжнародна консалтингова компанія. Перевірка визначить виробничі і невиробничі активи підприємства. Останніх потрібно буде позбутися, адже вони створюють баласт для успішного ведення бізнесу. Перевірятиме і затверджуватиме аудит комісія, до якої входитимуть представники Фонду держмайна, Мінекономіки та Міненерго. Це забезпечить його об’єктивність.

Останній крок – організаційне перетворення компанії з державного підприємства у форму акціонерного товариства, 100% акцій якого належатимуть державі. Функцію контролю за ефективністю управління виконуватиме наглядова рада, сформована з експертів зі стратегічного менеджменту в галузі.

Таким чином вплив держави, корупційного інтересу і бюрократичного апарату на компанію буде мінімізовано навіть процедурно. Водночас будуть встановлені (це вже прописано в законопроєкті) чіткі запобіжники відчуженню майна компанії на належні державі акції компанії. Атомна енергетика залишатиметься повністю, на 100%, у державній власності.

Фото: energoatom.com.ua Рівненська АЕС

Якого результату ми очікуємо від корпоратизації? По-перше, це оптимізація структури компанії та ефективне управління. По-друге, покращення кредитного портфеля і доступ до світових ринків капіталу. По-третє, розвиток потужностей і вихід на європейський ринок електроенергії після синхронізації з ENTSO-E. «Енергоатом» має значний потенціал для експорту, історично наші станції будувалися саме з такою метою.

Цільова модель

Франція фактично є найближчою для України з погляду моделі енергетичної галузі. Енергетичний баланс України і Франції доволі схожий: базовою є атомна енергетика. Щоправда, у Франції вона виробляє близько 70% усієї електроенергії. У нас – близько половини. Атомною енергетикою Франції управляє компанія-оператор - 82% акцій належать державі, решта торгуються на біржі. Така модель діє вже близько 15 років і довела свою ефективність.

В Україні атомна енергетика залишиться в державній власності. Ми будемо впроваджувати найкращі принципи корпоративного управління за міжнародними стандартами ОЕСР. І це буде наймасштабнішим перетворенням державного підприємства в акціонерне товариство, з дотриманням кращих світових практик, які бачила Україна.