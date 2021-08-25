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Банківська система України стає все більш прозорою та відкритою - очільник НБУ Шевченко

За словами Кирила Шевченко, за період незалежності перед Україною поставало багато викликів: економічні кризи, війна, пандемія.

Банківська система України стає все більш прозорою та відкритою - очільник НБУ Шевченко
Кирило Шевченко

За 30 років незалежності України банківська система пройшла багато трансформацій, стала більш прозорою та відкритою. Вона також стала одним з осередків стабільності в часи коронакризи, повідомив очільник Національного банку України Кирило Шевченко у привітанні до Дня Незалежності.

“Шановні колеги, друзі, усі українці! Вітаю з 30-річчям Незалежності нашої країни! Це свято нашої держави, це свято кожного українця, це наш день свободи та незалежності”, - привітав голова Нацбанку України.

За словами Кирила Шевченко, за період незалежності перед Україною поставало багато викликів: економічні кризи, війна, пандемія.

“Ми продовжуємо доводити, що Україна завжди незламна і сильна, і назавжди залишиться вільною, незалежною та соборною державою. Саме ми, українці, будемо самостійно обирати свій шлях, як би складно не було”, - заявив голова НБУ.

Він додав, що незалежність країни - це перш за все незалежні інституції, зокрема, Національний банк. НБУ допомагає забезпечити безперебійну роботу держави та стабільність фінансової системи. 

“Україна обрала свій шлях і побудувала сучасну фінансову систему, яка відкрита для світу та інтегрована у світову економіку. Для Національного банку цей вибір є беззаперечним”, - зауважив Шевченко.

Очільник НБУ наголосив, що фінансова система країни постійно вдосконалюється, стає більш прозорою та відкритою. Цей шлях проходитиме і небанківський фінансовий сектор.

“Нам є чим пишатися: ми живемо у чудовій країні з багатою історією та неймовірно талановитими і працездатними людьми. Головне – гідно продовжувати наш спільний шлях”, - сказав Кирило Шевченко.

Нагадаємо, раніше Кирило Шевченко заявив, що інфляційне таргетування довело свою ефективність, зробивши економіку стійкою до криз.

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