Перша заступниця голови НБУ Катерина Рожкова спростувала програш в суді справи про догану.

Про це вона написала у фейсбуці, пославшись на рішення Київського апеляційного суду.

У грудні 2020 року Рожкова звернулася до Солом'янського районного суду Києва з проханням визнати незаконним і скасувати два рішення Ради НБУ: про висловлення недовіри та про дисциплінарне стягнення у вигляді догани.

У березні 2021 року суд скасував догану, а претензії щодо висловлення недовіри відхилив, вирішивши, що ця справа підлягає розгляду в порядку адміністративного судочинства. 12 серпня Київський апеляційний суд підтвердив це рішення.

Паралельно позов з аналогічною вимогою скасувати два рішення Ради НБУ розглядав Окружний адміністративний суд Києва. У квітні 2021 року він також скасував догану Рожковій, але 11 серпня Шостий апеляційний адміністративний суд це рішення не підтвердив.

Він вирішив, що рішення ОАСК було прийнято з порушенням норм процесуального права: працівники НБУ не є державними службовцями, а тому спір має вирішуватися за правилами цивільного судочинства, тобто в звичайному суді.

На підставі цього провадження було закрите.

"Іншими словами, ми не програли в Шостому апеляційному суді. Шостий апеляційний суд відмовився розглядати цю справу по суті і передав її в Київський апеляційний, в якому рішення на нашу користь як позивачів залишилося без змін. Не лише суд першої інстанції визнав незаконною догану, винесену Радою НБУ, – а й друга інстанція (апеляція) підтвердила незаконність цього рішення", - заявила Рожкова.

Нагадаємо, 2 жовтня 2020 року Рада Національного банку оголосила недовіру заступникам голови Нацбанку Катерині Рожковій і Дмитру Сологубу.

Підставою для догани Рожковій стало її інтерв'ю, яке, за висновками Ради НБУ, негативно вплинуло на імідж Національного банку та порушувало стратегію комунікацій Нацбанку, зокрема, політику "єдиного голосу".

У червні 2021 року Сологуба звільнили з НБУ у зв'язку з закінченням строку трудового договору. Рожкова залишається на посаді.