Тяга до близькості. Як локдауни позначилися на оренді житлової нерухомості

У переддень нового навчального року в Києві та інших великих містах традиційно фіксується зростання попиту на оренду нерухомості та цін на проживання через наплив студентів. Єдиним винятком із цієї багатолітньої тенденції став попередній рік, коли через обвальне падіння ринку на тлі жорсткого карантину про відчутне підвищення цін на житло мова не йшла. LB . ua з’ясовував, які настрої фіксуються на ринку оренди квартир цьогоріч і на що чекати восени.

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На тлі певного згасання попиту восени 2021 року впродовж червня-липня ціни на оренду квартир у столиці та в найбільших містах України демонстрували стабільне зростання. Звичайно - залежно від району й облаштування квартир. Хоча, на щастя для орендарів, це все ще не був доковідний рівень вартості.

Так, відповідно до аналітичного дослідження "OLX Нерухомість", винайняти кімнату чи квартиру в містах-мільйонниках - Києві, Харкові та Дніпрі - порівняно з весною стало дорожче на 3%, в Одесі - на 5%, у Львові - на 2%.

При цьому, за даними сервісу, в Києві зафіксовано найбільший перепад цін на оренду квартир. Середня вартість оренди однокімнатних квартир у столиці варіюється від 7 тис. грн до 16 тис. грн, двокімнатних - 8-30 тис. грн, трикімнатних - 11-55,7 тис. грн. Найвищі показники традиційно зберігають квартири в Печерському районі. Однак цьогоріч ціни на тамтешнє житло зростали найбільшими темпами не те що в Києві, а й у країні загалом - на 23% більше, ніж навесні. При цьому найнижчі ціни на оренду квартир зберігаються в Деснянському районі: 7 тис. грн - однокімнатні, 8 тис. грн - двокімнатні, 11 тис. грн - трикімнатні. Темпи зростання в цьому та інших «бюджетних» районах не виходять за загальні рамки по місту та країні.

Загалом же, згідно з аналітичними даними порталу оголошень, у Харкові найдешевше орендне житло пропонують в Індустріальному, Немишлянському, Новобаварському і Московському районах, де ціни винайму однокімнатних квартир становлять 5-5,5 тис. грн, двокімнатних - 6-7 тис. грн, трикімнатних - 7-9 тис. грн. При цьому найвищі ціни зберігаються в Шевченківському районі - в середньому на 50% вищі, ніж у віддалених житлових масивах.

У Дніпрі середня вартість оренди однокімнатної квартири становить 5-8 тис. грн, двокімнатної - 6-12 тис. грн, трикімнатної - 7-13 тис. грн. Найнижчі ціни зафіксовано в Самарському районі: 4, 5 і 8 тис. грн відповідно.

За даними аналітиків, у Львові спостерігається найменша різниця у вартості оренди між квартирами в центральних і віддалених районах. Так, ціни на оренду однокімнатної квартири варіюються в межах 7-8 тис. грн, двокімнатної - 8-10 тис. грн, трикімнатної - 8,5-12,5 тис. грн.

Фото: elenapuzatko.com Квартира в оренду в центрі Львова

Відзначається, що в Одесі зафіксовано найнижчі ціни довгострокової оренди серед міст-мільйонників. Це пов'язано зі спадом туристичного сезону. Так, середні ціни на оренду однокімнатної квартири становлять 5,5-7 тис. грн, двокімнатної - 6-8,5 тис. грн, трикімнатної - 7-9,5 тис. грн.

Загалом, як зазначають аналітики, зростання впродовж літа - це нетипова ситуація: ціни в цьому сегменті ринку завжди в кінці весни завмирали і відновлювалися лише в серпні, напередодні і початку навчального року у студентів, і загального пожвавлення економічної активності після літніх відпусток.

Натомість цьогорічне зростання експерти пояснюють намаганням ринку відновитися після локдауну.

Нагадаємо, що минулого року навесні та на початку літа через погіршення економічної активності в період жорсткого карантину і в наступні місяці найбільше падіння на ринку нерухомості було зафіксовано в сегменті оренди житла та «комерції». Причому у випадку з довгостроковою орендою квартир найбільше постраждав сегмент багатометражних житлових площ.

Адже 3-4-кімнатні квартири традиційно важче здавати, і здають їх зазвичай покімнатно. Це і так для власника не дуже добре, тому що коли заїжджають різні мешканці - ніхто дбайливо не ставиться до майна і завжди є великий амортизаційний знос. До того ж за таких умов складніше контролювати оплату комунальних платежів. А тоді, в пік жорсткого карантину, багато наймачів виїхали, а ті орендарі, що лишилися, серйозно задумалися про те, щоб змінити житло. Тож, природно, ціна на оренду впала. Власники навіть готові були надавати орендні канікули. Однак це було сезонно і тривало близько пів року. А вже в жовтні 2020 року, коли через менш відчутні обмежувальні карантинні заходи попит відновився, вартість оренди житла почала потроху підвищуватися.

Навесні 2021 року вже не було такого обвального падіння попиту на оренду. Спостерігалися певне згасання інтересу і зміна пріоритетів у виборі житла.

Фото: Макс Требухов

Натомість у столиці наразі фіксується найбільша строкатість цін. З одного боку, вартість винайму квартир у Києві, як і інших містах, залежить не лише від району, але й від стану житла та того, що з необхідного для комфортного проживання є в помешканні. Тому ціни можуть суттєво різнитися. З іншого боку, тут є одна цікава особливість, про яку досі рієлтори не розповідали.

Саме після всіх перипетій, пов’язаних з роботою з дому, як розповіла LB.ua перша віцепрезидент Спілки фахівців з нерухомого майна України Лариса Ставинога, орендарі вперше почали цікавитися квартирами якщо не великої, то більшої площі, чи/або ж тими, де можна облаштувати робочий кабінет чи принаймні робочу зону. Тоді ж почав формуватися запит на пішу доступність критично важливої для наймачів інфраструктури й окреслився інтерес до елітного житла.

«Після цьогорічного локдауну ми фіксуємо зростання інтересу до елітного житла – як продажу, так і оренди. Причому ця тенденція почалася ще до весни 2021 року. Навесні вона через пандемійні обмеження призупинилась, і от після цього знову інтерес повернувся», - зазначає Лариса Ставинога.

Таке стрімке зростання цін на оренду житлової нерухомості в центральних районах столиці, на її думку, пов’язане з бажанням повернути (чи відчути) люксове життя в тих, хто мав гроші весь цей час, однак через пандемію не міг їх витрачати на це.

При цьому в інших сегментах є більший запит на комфортне й облаштоване житло.

Фото: dom.ria.com

Її колега з консалтингової компанії у сфері нерухомості Роман Герасимчук, якого цитує УНІАН, також говорить про певне зміщення акцентів на ринку. При цьому він звертає увагу на те, що, навіть поза люксовим сегментом основний попит сьогодні припадає на більш ліквідні квартири з сучасним ремонтом і в нових будинках. А враховуючи зростання кількості запитів на таку оренду, це сприяє тому, що власники таких квартир отримали можливість збільшити ставки.

Тому ціни на оренду по Києву доволі строкаті, і, наприклад, у новобудовах Голосіївського району за оренду однокімнатної можуть хотіти 10-11 тис. грн, а за трикімнатні з дизайнерським ремонтом і паркомісцями – і 60 тис. грн.

І як не дивно, рієлтори оптимістично налаштовані стосовно перспектив їхньої здачі.

«Ціни на оренду по Києву більш-менш стабільні останнім часом. Ажіотажного зростання ми не фіксуємо. Єдина суттєва відмінність від минулого року, яку ми фіксуємо, це зміна уподобань потенційних орендарів. Зараз люди вже шукають житло не лише з ремонтом і технікою, але й з можливістю не витрачати 30-40 хвилин щоденно на пошуки місця, де припаркуватись, щоб було близько до роботи і дитсадочка чи школи, щоб не стояти щоденно в тисняві по дві години дорогою додому. Це не елітне житло, а я сказала б - житло комфорт-класу. І за це вже готові платити більше», - розповіла LB.ua директор одного з київських АН Ірина Ткаченко.

Усе це доволі цікаві тенденції, які раніше не фіксувалися на ринку.

А щодо того, як ситуація на ринку може розвиватися вже восени, то на тлі заяв влади про хоч і цілком можливий, однак не такий суворий локдаун, певно, хоч і незначне згасання попиту на оренду у столиці та мільйонниках упродовж карантинних обмежень цілком можливе. Принаймні це точно не буде сприяти бажанню орендувати житло на тривалий час у студентів.

Однак навіть без цього, враховуючи подорожчання комунальних послуг і збільшення рівня інфляції, на суттєве підвищення рівня орендної плати власникам навряд чи варто розраховувати.