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Власник "Сільпо" і "Фори" запускає конкурента "Монобанку"

Клієнтів планують заманювати вигіднішими тарифами.

Власник "Сільпо" і "Фори" запускає конкурента "Монобанку"
Фото: business-news.kiev.ua

Група компаній Fozzy Group (власник мережі магазинів "Сільпо" і "Фора") запускає на базі банку "Восток" інтернет-банкінг під брендом "Банк Власний рахунок".

"Зараз ми запускаємо інтернет-банкінг «Банк Власний Рахунок» і розробляємо багато продуктів для логістики та e-commerce", - повідомили виданню dev.ua в компанії.

Його клієнтам пропонують кредитний ліміт у 100 тисяч гривень з пільговим періодом до 62 днів, а також безлімітні бонуси за покупки у мережі магазинів Fozzy Group. Бонуси нараховуються за покупки і ними можна розраховуватися в магазинах: "Фора", "Сільпо", Le Silpo, Ringo та агентстві Voyage.

Банк також пропонує перекази, платежі та поповнення карти без комісії. Також користувачі отримують можливість безплатних переказів та платежів і 7% річних з рахунком для накопичення на окремому рахунку.

Власником "Банку Власний рахунок" є банк "Восток". Розробкою займається IT-підрозділ банку.

Банк "Восток" контролюють власник Fozzy Group Володимир Костельман, а також Вадим Мороховський, голова правління банку., з дружиною Лією.

Отримати картку нового цифрового банку можна у супермаркетах "Сільпо" або у відділеннях поштового оператора Justin.

Нагадаємо, що найвідомішим аналогом "Власного рахунку" є проєкт "Монобанк", що працює на базі Універсал банку. Його створили колишні менеджери ПриватБанку після того, як він ледь не збанкрутував і був націоналізований.

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