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До Сорочинського ярмарку та мінеральних джерел відновлять дорогу

Протягом останніх трьох років на дорозі Р-42 вже були оновлені близько 65 км.

У 2021 році в Лубенському районі Полтавської області в рамках програми Президента Володимира Зеленського «Велике будівництво» буде проведено ремонт ділянки дороги Р 42 Лубни - Миргород - Опішня, що веде до села Великі Сорочинці, де проходить традиційний Національний Сорочинський ярмарок. Про це повідомляється на офіційній сторінці Укравтодору в Facebook.

Протягом останніх трьох років на дорозі Р-42 вже були оновлені близько 65 км. Наразі проходять тендерні процедури стосовно ремонту ділянки у Лубенському районі.

Загальна протяжність автодороги Р-42 Лубни - Миргород - Опішня становить майже 122 км. Вона проходить територією трьох областей - Полтавської, Сумської і Харківської та забезпечує проїзд до санаторно-курортних зон і джерел мінеральних вод.

Всього у 2021 році за президентською програмою Укравтодор планує відремонтувати і побудувати в Полтавській області 200 км доріг державного значення.

Нагадаємо, як раніше повідомляв заступник керівника Офісу Президента, координатор програми «Велике будівництво» Кирило Тимошенко, до Дня незалежності має бути закінчений ремонт найдовшої траси України - дороги М-30 Стрий - Ізварине, довжина якої складе 1400 км. Ця дорога, що з'єднує західні та східні області, вже отримала неофіційну назву Дорога єдності.

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