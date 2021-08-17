У Жмеринці завершили будівництво приймального відділення міської лікарні. На черзі - ще 9

Перше з десяти приймальних лікарняних відділень, що реконструюються у Вінницькій області за програмою Президента Володимира Зеленського «Велике будівництво», відкрилося для пацієнтів у міській лікарні Жмеринки. Очікується, що протягом місяця роботи будуть завершені ще у 9 приймальних відділеннях області. Про це на своїй офіційній сторінці у Facebook повідомляє голова Вінницької ОДА Сергій Борзов.

Для нового відділення невідкладної допомоги та реанімації у Жмеринці було відведено приміщення першого поверху міської лікарні, де за 26,5 млн гривень, виділених з державного бюджету, була проведена повна реконструкція із заміною вікон, дверей і сантехніки, ремонтом внутрішніх приміщень, ганку, пандусів і козирка над входом.

Окремо було побудовано бокс для автомобілів швидкої допомоги. Всі приміщення приймального відділення після реконструкції стали доступними для маломобільних груп населення.

У фінансуванні ремонтних робіт брала участь також місцева влада, яка виділила з обласного бюджету 5,8 млн гривень.

Крім цього, як пише голова ОДА, на оснащення оновленого відділення Жмеринської лікарні в рамках «Великого будівництва» з держбюджету були виділені 18 млн грн, що дозволили придбати комп'ютерний томограф Siemens, рентгенівський апарат IMAX 7700F і ультразвукову діагностичну систему SonoBook.

«Жодна лікарня в районах Вінниччині ніколи до цього часу не мала власного томографа. Провести комп’ютерну томографію можливо було лише на обласному рівні. Приватні КТ, що були в окремих районах області - це в більшості комп’ютерні томографи минулих поколінь, частіше б/в із країн Європейського союзу. І діагностика там платна», - уточнює Борзов.

Діагностика на сучасному обладнанні, що встановлено у Жмеринській лікарні, для пацієнтів буде безкоштовною.

Нагадаємо, нещодавно заступник керівника Офісу Президента, координатор програми «Велике будівництво» Кирило Тимошенко повідомив, що наступного року в усіх регіонах України стартує масштабна програма з реконструкції дорослих і дитячих обласних лікарень.