Їх покажуть на виставці в Києві під час святкування Дня Незалежності.

Фото: facebook.com/oleksandr.pertsovskyi

Крюківський вагонобудівний завод виготовив перші вагони за контрактом, підписаним з "Укрзалізницею" в червні цього рок.

Про це повідомила пресслужба Полтавської ОДА.

"Крюківський вагонзавод активно виконує замовлення УЗ. Уже готові два вагони, які будуть представлені на виставці в Києві під час святкування незалежності. Також розкроєно 25 кузовів, близько 18 вагонів вже зварено, 8 – пофарбовано, зібрано 30 візків ходової", – розказав голова адміністрації Олег Синєгубов.

Вартість контракту - 3 млрд гривень, з яких 1 млрд гривень - авансовий платіж.

У рамках договору КВБЗ має побудувати та протягом 12 місяців поставити 51 купейний вагон, 12 вагонів СВ, 20 купейних вагонів, обладнаних для перевезення пасажирів з інвалідністю в колісному кріслі, 17 купейних вагонів для перевезення пасажирів з інвалідністю в колісному кріслі та з купе начальника поїзда.

Це одне з найбільших держзамовлень в історії КВБЗ.

Фото: adm-pl.gov.ua

Фото: adm-pl.gov.ua

Фото: facebook.com/oleksandr.pertsovskyi

Фото: adm-pl.gov.ua

Фото: facebook.com/oleksandr.pertsovskyi

Фото: facebook.com/oleksandr.pertsovskyi

Нагадаємо, у березні 2020 року президент Володимир Зеленський приїжджав на Крюківський вагонзавод, запропонувавши "Укрзалізниці" купити у підприємства три дизель-поїзди і до 100 вагонів.

Дизель-поїзди вже виготовляються за контрактом 2018 року, а гроші на вагони було закладено в державний бюджет 2021 року.