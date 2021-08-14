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На зарплати шахтарям перерахують 653 млн грн

Гроші мають перерахувати у понеділок,16 серпня.

На зарплати шахтарям перерахують 653 млн грн

653 млн грн на зарплати шахтарям буде перераховано 16 серпня. Про це повідомили у Міністерстві енергетики України.

Саме таку суму Міністерство спрямувало через Міністерство фінансів для виплати заробітної плати шахтарям українських державних шахт, зазначили у відомстві.

“Ми добре знаємо про проблеми шахтарів, щодня на зв’язку і з профспілками, і з представниками місцевої влади, і з керівництвом шахт. Усі відповідальні ще кілька тижнів тому отримали інформацію, коли надійдуть гроші і що для цього робиться. Тому закликаю не використовувати результати планової та системної роботи у цьому напрямку як можливість отримати політичні дивіденди. Питання на постійному контролі”, – сказав Міністр енергетики України Герман Галущенко.

Станом на 14 серпня Міненерго отримало усі погодження в Уряді, бюджетному комітеті Верховної Ради і вже у понеділок Міністерство фінансів направить кошти для виплат заробітної плати.

“Усі розуміють, що питання вугільної промисловості треба вирішувати стратегічно. Люди мають бути спокійними за своє майбутнє. Разом із міжнародними партнерами ми працюємо над планом трансформації і державних шахт і вугільних регіонів у цілому”, – додав міністр.

Нагадаємо, станом на 11 березня працівникам державних вугледобувних підприємств заборгували 1,596 млн грн.

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